網紅超市替人埋單放上網 受惠者：感覺像乞兒

澳洲一名TikTok網紅在超級市場為陌生人付錢展善心，卻惹來批評。他將助人片段放上網，令受幫助的阿富汗難民覺得心裡受傷；片段在網上有逾600萬人次觀看及33萬個讚好，該名阿富汗人的海外親友紛紛問他是否有困難，令他感尷尬和傷心，「因我看來像窮困潦倒需要幫助或我是一名乞兒」。
拍片者為Rustam Raziev，他在TikTok和Facebook等社交網都有上載在收銀處替陌生人付款的片段，當地傳媒都有報道他的善舉，在片段中有人感謝，也有人的表情看來不想接受這種「恩惠」。令人爭議的片段攝於6月，「受惠者」Esa像慣常一樣都超市購物，片中可見正當他拿銀包時，Raziev偷偷伸手到付款感應器前拍卡付款，並說：「祝你有美好的一天。」Esa問收銀員「為甚麼？」之後拿著所購物品離開。有網友留言說，他看來經歷風霜、「他看來正需要這樣的幫助」，並讚Raziev的善行。但也有人說，受惠者看來不想被拍攝。
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「我不想出名」
Esa接受澳洲廣播公司(ABC)訪問稱，「張單約33澳元(約179港元)……我問收銀員為甚麼已經付款，對方只答『已付了錢』。」他感到疑惑，想可能是超市優惠活動，直至數周後有朋友給他看上載到TikTok的片段才知事件，「真的嚇懷了我，也令我不開心」。Esa於2001年以尋求庇護身份從阿富汗到澳洲，他想保有私隱，包括他的生活和身份，不想有人在社交網見到他，他在自己的社交網帳戶也從來沒有上載自己的片段，「我不想出名，不想有人知道我……他沒有徵求我同意。」Esa向ABC說，看片段時感到「尷尬、罪惡、有點震驚和傷心」，他看來像乞兒，「我在各地的朋友和親戚致電給我說：『噢，你需要幫助』和『你發生了甚麼事？要人幫你付錢買食物。』我有點精神受傷」。
網紅：向西方展示伊斯蘭教非代表恐怖主義
本身是伊斯蘭教徒的Esa留意到Raziev帖文的標籤包括齋戒月，他明白這是一個重要月份，向其他人釋出善心，「但你不需向全世界展示或宣揚你是一個善心人。若你因宗教理由或為了真主，你毋須向人展示呀」。Esa希望那些為了自身利益做這類事或行善的人停止再這樣做，或最少要讓相關人士知道自己被拍攝。Raziev稱，他無意冒犯Esa，並為事件道歉，他只是出於好意。他在之前訪問中稱，想在齋戒月幫助120人，當中有60人的受助過程被拍攝下來。Raziev向ABC解釋，他只想在齋戒月回饋社會，「向世界各地的人，特別是西方社會，展示伊斯蘭教並非只有壞事和恐怖主義」，也想啟發他人幫助有需要人事。
收花澳婦：增加點擊率手段
做善事短片之前也曾惹爭論，墨爾本婦人Maree被拍到獲一名年輕人送花，但她卻認為這是「增加點擊率的手段」。拍片者Harrison Pawluk和其團隊說，他們合法地拍攝，而且目的是宣揚愛和憐憫，並不是為了惹人關注。片段所見，Maree正在喝咖啡，突然一名年輕人上前叫她幫忙拿著一束鮮花，讓他可以穿上外套。待他穿了外套後便離開，說：「祝你有美好一天。」Maree看來深受感動。短片在社交網吸引5,700萬人次點擊和1,090萬讚好。Maree其後受訪說，網上充斥這類送花短片，對方打擾了她的寧靜，也未經她同意便拍攝和上載片段到網上，「我覺得他透過這方法賺很多錢」。Maree稱，「這是擺出恩賜姿態消費婦女，特別是年長的婦女，她們會因陌生人送花而感動」。她指當時發現有人在不遠處拍攝已上前問他們有否拍片，對方答「沒有」。根據Vista調查，澳洲網紅從他們上載的短片每年平均賺取5.3萬澳元(約28.8萬港元)，TikTok的網紅更平均賺7.1萬澳元(約38.6萬港元)。
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