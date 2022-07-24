網紅超市替人埋單放上網 受惠者：感覺像乞兒

澳洲一名TikTok網紅在超級市場為陌生人付錢展善心，卻惹來批評。他將助人片段放上網，令受幫助的阿富汗難民覺得心裡受傷；片段在網上有逾600萬人次觀看及33萬個讚好，該名阿富汗人的海外親友紛紛問他是否有困難，令他感尷尬和傷心，「因我看來像窮困潦倒需要幫助或我是一名乞兒」。

拍片者為Rustam Raziev，他在TikTok和Facebook等社交網都有上載在收銀處替陌生人付款的片段，當地傳媒都有報道他的善舉，在片段中有人感謝，也有人的表情看來不想接受這種「恩惠」。令人爭議的片段攝於6月，「受惠者」Esa像慣常一樣都超市購物，片中可見正當他拿銀包時，Raziev偷偷伸手到付款感應器前拍卡付款，並說：「祝你有美好的一天。」Esa問收銀員「為甚麼？」之後拿著所購物品離開。有網友留言說，他看來經歷風霜、「他看來正需要這樣的幫助」，並讚Raziev的善行。但也有人說，受惠者看來不想被拍攝。

https://www.abc.net.au/news/2022-07-23/tiktok-viral-video-act-of-kindess-backfire-groceries-consent/101253920?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web

「我不想出名」

Esa接受澳洲廣播公司(ABC)訪問稱，「張單約33澳元(約179港元)……我問收銀員為甚麼已經付款，對方只答『已付了錢』。」他感到疑惑，想可能是超市優惠活動，直至數周後有朋友給他看上載到TikTok的片段才知事件，「真的嚇懷了我，也令我不開心」。Esa於2001年以尋求庇護身份從阿富汗到澳洲，他想保有私隱，包括他的生活和身份，不想有人在社交網見到他，他在自己的社交網帳戶也從來沒有上載自己的片段，「我不想出名，不想有人知道我……他沒有徵求我同意。」Esa向ABC說，看片段時感到「尷尬、罪惡、有點震驚和傷心」，他看來像乞兒，「我在各地的朋友和親戚致電給我說：『噢，你需要幫助』和『你發生了甚麼事？要人幫你付錢買食物。』我有點精神受傷」。