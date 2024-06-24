網騙殺人！82歲翁癡戀女網友 遭騙畢生積蓄絕望輕生 女兒心痛：他很在乎這段情

網上情緣，可殺人於無形……美國馬里蘭州一名82歲老翁迷戀神秘女網友，未料遭對方騙走畢生積蓄，最後選擇走上絕路。
網上情緣｜輕生前發最後訊息給子女
CNN報道，琼斯(Dennis Jones)在Facebook認識網友「杰西卡」，雖未見一面，卻真心愛上對方，只是沒想過竟是一場網上情緣騙局，今年3月絕望下自殺身亡。他傳給子女的最後訊息寫道：「我一直有些黑暗想法，認為生命完了。當然，我的財務完蛋了。破產、法律和所有廢話。這會是很痛苦，無法肯定能否忍受下去。」
網上情緣｜子女心痛父親
琼斯的子女接受CNN訪問表示，父親對他們透露受騙後，他們就打算回老家探望，也計劃安排父親搬來同住，未料他就在傳訊息那天輕生。
女兒格魯納(Adrianne Gruner)認為，父親真的很在乎這段戀情，是愛上了「杰西卡」。兒子麥特(Matt Jones)說，「從我出生那天直到6個月前，父親一直是樂觀又快樂的人。這真的是他人生中唯一改變他、擊潰他的事情」。
網上情緣｜全球詐騙產業規模龐大
琼斯生前墮入俗稱「pig butchering」的網上騙局，意指不法分子透過虛假網上情緣「養肥」受害人，再誘使對方把金錢投入虛假加密貨幣投資。
CNN指出，這些受害人遍布全球的詐騙產業主要由中國幫派經營，以東南亞為基地，建立價值達數十億美元的龐大產業。他們把大批誤墮求職陷阱等騙局的受害人禁錮在守衛森嚴的建築物裡，迫使他們進行網上詐騙。方法是在Facebook、Tinder、WhatsApp、LinkedIn等社交或通訊平台獲取受害人信任後，說服對方投資加密貨幣或「幽靈房地產」等。
網上情緣｜美國人去年被騙走多少錢？
美國聯邦調查局估計，「pig butchering」騙局去年從成千上萬的美國受害人騙走近40億美元(約312.2億港元)，與2022年相比增加53%。詐騙金額之大，調查人員形容是「美國中產階級向犯罪集團大規模轉移財富」。