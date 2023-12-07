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國際
2023-12-07 10:15:43

緬北五大家族主政果敢黑白通殺　涉足販毒電騙器官交易無惡不作

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緬北五大家族主政果敢黑白通殺　涉足販毒、電詐、器官買賣等無惡不作

中國為打擊電訊詐騙，在11月逮捕明氏家族三名成員。其實不光明氏家族，在果敢當地有五大家族割據當地勢力，詐騙販毒色情，無惡不作。

曾是「果敢王」彭家聲部下後倒戈

據悉，果敢五大家族分別是以白所成為首的白家、魏超仁為首的魏家、劉正祥為首的劉家、劉國璽為首的另一個劉家，以及明學昌的明家。

五大家族在果敢猶如當地霸主，其來有自。據《鳳凰秀》網站報道，原來白所成、魏超仁、明學昌及劉國璽都曾是「果敢王」彭家聲的部下，2009年倒戈參與緬甸政府和果敢的內戰，彭家聲被迫流亡海外。而背叛他的人在緬甸政府支持下，再加上本來的果敢首富劉正祥劉家，形成五大家族，牢牢控制果敢。

後來五大家族一手包辦果敢的礦產、賭場、地產經營，最後搖身變成全球電訊詐騙集團的聚集重鎮，打造出價值數十億美元的黑金產業鏈。

百勝集團員工就超4萬人

五大家族之首白家擁有4000多名民兵。掌門人白守成是果敢自治區主席，子女們在他的庇護下經商。長子白應能及次子白應蒼分別是百勝集團董事長及財政局副局長，掌管金三角最有名賭場及果敢電詐園區之一的蒼勝科技園區。

白家經營產業，涉足果敢各行各業，其中百勝集團員工就超4萬人，約佔果敢人口的五分之一。

魏家是果敢政法系統一把手，家族勢力僅次於白家，名下掌管亨利集團；這個集團被指以酒店、房地產和珠寶經營為幌子，實為從事詐騙和賭博等黑色產業，甚至進行人體器官交易。

劉家掌門人劉正祥外號「劉阿寶」，為人狠辣，靠販毒起家，把果敢毒品銷往全世界而成為緬北千億首富。劉正祥後來擔任果敢城建主任、商會會長，幾乎壟斷了緬北的房地產產業。在果敢五大家族中，最早進行電訊詐騙的也是劉家，福利來集團就是他們的電詐據點。

以科技園名義進行人口販賣

另外在緬北果敢地區的五大家族中，最受矚目的正是明氏家族。11月，掌門人明學昌遭緬甸當局追緝途中畏罪自殺，而同為詐騙集團頭目的兒子明國平、女兒明菊蘭及孫女明珍珍，則遭逮移送中國公安機關。他們背後的明氏家族勢力相當驚人。明學昌是果敢縣長，掌握一支警察部隊（21營），長期為各家族犯罪提供武裝保護，黑白通吃。明家創辦的臥虎山莊為當地最大且最早的電詐基地。

在緬北果敢地區的五大家族中，劉國璽家族算是勢力最小。他曾是緬北地區的財政部長，善於經營人脈，與緬北各個幫派保持良好關係。為避免衝突，劉國璽家族主要從事礦山產業，緬北的礦山幾乎由他家族一手把持。由於採礦需大量勞動力，為了獲取廉價的勞動力，劉國璽家族以科技園的名義進行人口販賣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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