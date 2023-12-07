緬北五大家族主政果敢黑白通殺　涉足販毒/電騙案/器官交易無惡不作

中國為打擊電訊詐騙，在11月逮捕明氏家族三名成員。其實不光明氏家族，在果敢當地有五大家族割據當地勢力，詐騙販毒色情，無惡不作。

曾是「果敢王」彭家聲部下後倒戈

據悉，果敢五大家族分別是以白所成為首的白家、魏超仁為首的魏家、劉正祥為首的劉家、劉國璽為首的另一個劉家，以及明學昌的明家。

五大家族在果敢猶如當地霸主，其來有自。據《鳳凰秀》網站報道，原來白所成、魏超仁、明學昌及劉國璽都曾是「果敢王」彭家聲的部下，2009年倒戈參與緬甸政府和果敢的內戰，彭家聲被迫流亡海外。而背叛他的人在緬甸政府支持下，再加上本來的果敢首富劉正祥劉家，形成五大家族，牢牢控制果敢。

後來五大家族一手包辦果敢的礦產、賭場、地產經營，最後搖身變成全球電訊詐騙集團的聚集重鎮，打造出價值數十億美元的黑金產業鏈。

百勝集團員工就超4萬人

五大家族之首白家擁有4000多名民兵。掌門人白守成是果敢自治區主席，子女們在他的庇護下經商。長子白應能及次子白應蒼分別是百勝集團董事長及財政局副局長，掌管金三角最有名賭場及果敢電詐園區之一的蒼勝科技園區。

白家經營產業，涉足果敢各行各業，其中百勝集團員工就超4萬人，約佔果敢人口的五分之一。