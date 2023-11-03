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國際
2023-11-03 12:45:09

緬北軍事衝突波及中國邊境　雲南畹町鎮3所學校被迫停課

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緬北軍事衝突波及中國邊境　雲南畹町鎮3所學校被迫停課

緬甸邊境少數民族武裝勢力，為爭取自治權，數十年來持續與政府發生衝突。軍方2021年推翻昂山蘇姬領導的民選政府後，軍政府與少數民族武裝勢力衝突愈演愈烈。10月27日北部邊境爆發武裝衝突，至今尚未有停戰的跡象。聯合國對衝突表示擔憂，估計有6200人因戰爭而流離失所，其中600人越過中緬邊境逃難。

綜合《美國之音》與《法新社》等外媒報道，10月27日，緬北撣邦北部城鎮臘戌（Lashio）、木姐（Muse）、貴慨（Kutkai）等多地的軍政府的據點遭到襲擊並爆發交火。緬甸果敢民族民主同盟軍（MNDAA）聲稱對此次襲擊負責，聲稱行動是為了「清剿電詐民團」。

「三兄弟聯盟」召集至少1.5萬名的兵力

發動這場襲擊的，除了MNDAA，還有若開軍（AA）以及德昂民族解放軍（TNLA）加入，三方自稱為「三兄弟聯盟」（3BTA）。「三兄弟聯盟」在27日發布聯合聲明稱，他們已在緬甸撣邦展開「1027行動」（Operation 1027），目的是「致力於鏟除壓迫性的軍事獨裁統治，這是緬甸全體人民的共同願望」。

報道指，「三兄弟聯盟」有能力召集至少1.5萬名的兵力。反對者聯合發起大規模協同攻擊比較少見，緬甸軍政府的部隊在武器裝備和人員訓練方面擁有巨大優勢。

據撣邦媒體報道，聯盟軍襲擊了軍事目標、檢查站、收費站和警察局等地，軍政府以空襲和砲擊回應，數百名平民被迫逃難。不過由於當地交通不便，因此難以得知實際交戰情況。

中國外交部籲盡快停火止戰

據中國官媒《環球時報》報道，當地不少從事國際貿易的商人反映，受到衝突影響，臘戌至木姐、臘戌至清水河2條主幹道的交通物流完全中斷，貨物只能嘗試改走仰光港海運，或通過泰國中轉、從苗瓦迪（Mia-wadi）清關入緬。一家票務公司的工作人員說，目前往返臘戍機場的所有航班都已經取消。

北部少數民族團體的活動十分複雜，該地與中國接壤，而北京與緬甸軍政府保持良好的關係。聯盟中的武裝勢力也與中國交好，更稱會保護在其領地由中國支持的投資項目。

中國邊境也受到衝突影響，雲南省瑞麗市畹町鎮的3所學校被迫停課，當地教育體育局表示，待局勢穩定後給學生補課。中國外交部發言人毛寧在記者會上呼籲有關方面盡快停火止戰，透過對話以和平方式解決分歧，避免事態升級，並採取切實有效措施確保中緬邊境安全穩定。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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