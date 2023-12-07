緬北電騙明氏家族大揭秘　年收入數億美元　一整營警察聽從指揮

11月，隨着緬北明氏家族犯罪首腦3名成員陸續被捕歸案，明家創辦的詐騙基地臥虎山莊也隨之浮出水面。

靠生產和販毒發達起家

據《鳳凰秀》網站報道，緬甸果敢是緬北的一座城市，也是電訊詐騙活動的重災區之一。臥虎山莊就位於果敢自治區，是明家掌門人明學昌為首的犯罪集團的電詐基地。早年明學昌靠生產和販毒累積財富，之後逐漸壯大，明家創立了日月集團，而臥虎山莊正是旗下「企業」，是金三角地區最早的詐騙據點。

據悉，臥虎山莊佔地近200畝，距離果敢老街約有20多公里，路途崎嶇難行。在臥虎山莊內有多棟別墅、酒店、商場等，以及各類高科技的設備和嚴密的防禦措施。這裏匯集來自世界各地的電訊詐騙成員，展開各種類型的電訊網絡詐騙。

臥虎山莊佔地近200畝設酒店和商場

臥虎山莊創始人叫做明國安，是明學昌的大兒子。他本來是老街警察21營營長，掌握一支武裝力量，而這21營不聽緬甸政府的差遣，只聽從明國安一人。這支武裝力量，也為臥虎山莊提供維安服務，全天候24小時槍手站崗，既保護園區也限制其他人自由。外傳只要進了臥虎山莊，即便想盡辦法成功跑出去，絕大多數也會被抓回來被虐待變成「活死人」。

2022年11月，明國安意外墜馬摔成重傷後，明學昌次子明國平、孫女明珍珍接手管理警察營。在果敢，警察部隊為電詐活動提供保護傘，很多電訊詐騙公司的老闆，甚至認明學昌作契爺，以求得到明家庇護。

臥虎山莊由明國安控制，外傳與中國人黃文勝合作開發。臥虎山莊每年收入數億美元，明學昌的家族成員，除了他本人之外，還包括長子明國安、次子明國平、長女明菊蘭、女婿畢會軍、以及明學昌的孫子明光才、明光忠和明珍珍。