緬因州槍擊案｜槍手闖保齡球場大開殺戒 現場有近150人 目擊者︰我躲入球道避過一劫(有片)

一名身在案發的Sparetime Recreation保齡球場、準備換上保齡球鞋的男子，他聽到第一下巨響時，還以為是氣球爆破，但「我轉身望向大門，發現那不是氣球，他(槍手)正拿著一把武器。我馬上逃跑」，他嚇得連鞋也來不及穿，赤腳跑入保齡球道，爬進機器內躲避，期間聽到10下槍聲。據報當時保齡球場正在舉行兒童保齡球賽，場內有約100至150人，包括約20名小童。

緬因州槍擊案｜槍手入酒吧行兇 歡欣場景頓變噩夢

槍手之後在酒吧Schemengees行兇，當時酒吧正在舉行布袋球之夜活動(cornhole night)，老闆說︰「那本來是個快樂的夜晚……這(槍擊)完全是不預計會發生的事，實在是一場噩夢。」酒吧一名男顧客猶有餘悸，稱當時聽到幾下槍聲，起初以為有人在玩萬聖節活動傳出，直到人們開始奔跑，他才知大難臨頭。據稱酒吧內有14至16人中槍。

警方公布槍手是40歲陸軍後備軍Robert Card，犯案後其白色Subaru座駕，在距Lewiston約11公里外的城鎮Lisbon被發現，警方呼籲兩地民眾留在家中，指Card身上有武器。據報在晚上8時15分，警方曾到Walmart超市一個派貨中心調查，但Walmart發言人稱現場沒有發生槍擊案。