緬甸人權組織稱軍政府勢力大減　失去逾8成領土控制權

緬甸的一個人權專家組織發表報告，指軍政府在過去數個月的抵抗中，失去了大量領土的控制權，並呼籲鄰國與反抗組織接觸，讓當地可以恢復和平及人權。

支持緬甸人權的專家組織緬甸特別顧問委員會（SAC-M）指，軍致府目前已失去了86%的城鎮控制權，當中佔當地67%人口。該組織指出，軍政府目前已沒有控制到足夠的領土，以讓他們可以有效執行國家的機能。他們指在緬甸全國的51個城鎮之中，只有一個約7,000人口的喜馬拉雅山腳小鎮仍由軍政府「穩定控制」，而有30個由反抗軍取得至少9成控制住，當中14個更完全由民兵組織控制。他們指軍政府已放棄了大部份領地的控制，並僅能在目前餘下的領土維持守勢。