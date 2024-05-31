緬甸人權組織稱軍政府勢力大減　失去逾8成領土控制權

緬甸的一個人權專家組織發表報告，指軍政府在過去數個月的抵抗中，失去了大量領土的控制權，並呼籲鄰國與反抗組織接觸，讓當地可以恢復和平及人權。
支持緬甸人權的專家組織緬甸特別顧問委員會（SAC-M）指，軍致府目前已失去了86%的城鎮控制權，當中佔當地67%人口。該組織指出，軍政府目前已沒有控制到足夠的領土，以讓他們可以有效執行國家的機能。他們指在緬甸全國的51個城鎮之中，只有一個約7,000人口的喜馬拉雅山腳小鎮仍由軍政府「穩定控制」，而有30個由反抗軍取得至少9成控制住，當中14個更完全由民兵組織控制。他們指軍政府已放棄了大部份領地的控制，並僅能在目前餘下的領土維持守勢。
軍政府失去大部份邊境控制
他們指出，在去年10月由3個民兵組織發動的「1027行動」，已成功奪取緬甸北部邊境的大量領土控制權。而之後由少數族群發起的反抗，亦將他們簽孟加拉灣以至與泰國邊境一帶的緬甸軍方驅離。組織指這些少數民族在獲得勝利後開始鞏固領地的控制，並向成立自治國的方向邁進。他們認為緬甸的軍政府內部將開始對政變奪權的敏萊昂（Min Aung Hlaing）提出質疑。
而組織指，鄰國及國際社會應直接與這些反抗組織聯繫，並為當地人提供人道援助。根據人道組織指，自2021年的緬甸軍事政變以來，至少有5,161名平民被殺，以及超過2.05萬人被囚禁在監獄。聯合國就估計，緬甸有超過300萬人在戰鬥中流離失所。