緬甸全國民主聯盟等40個政黨　未登記被自動解散

軍政府1月公布新的政黨登記法，就黨員人數、候選人設下最低限制，令無軍政府支持的政黨難以符合這些條件。緬甸國營電視台周二(28日)公布軍政府屬下選舉委員會的決定，指共有63個政黨根據規定向當局登記，但由前國務資政昂山素姬領導的全國民主聯盟在內的40個政黨，在限期屆滿仍未登記，即時自動解散。

全國民主聯盟：大部分成員被捕入獄下不會參與選舉

全國民主聯盟表示，已在本月21日的黨內會議確定不登記的決定。聯盟指，永遠不會在大部分成員被捕入獄時，登記參與任何選舉，並指，儘管軍政府指，全國民主聯盟已被解散，他們仍會獲得民眾支持。被軍政府點名為恐怖分子的民族團結政府發言人認為，軍方無權舉行假選舉，指尊重人民意願的政黨並沒有登記。

全國民主聯盟在2020年11月的選舉中大勝，軍方以選舉舞弊為由，於2021年2月奪權，拘捕昂山素姬，以及其所屬的全國民主聯盟數以千計成員。軍方領袖敏昂萊上月在奪權兩周年時宣布，原定1月底屆滿的全國緊急狀態再延長多半年，並指緊急狀態雖然只能實施兩次，但現時仍處於政權受暴力威脅的非正常情況，有必要再延長緊急狀態；他又承諾將舉行大選，但無提出確實時間表，強調和平及穩定的大選需時籌備。