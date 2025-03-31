緬甸地震｜中俄搜救隊救出受困60小時女子 孕婦被埋逾2天獲救後不治 增至逾2000人死亡

緬甸上周五(28日)發生7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震造成重大死傷，美聯社周一引述緬甸軍政府指，至今已發現超過1,700具遺體，另有逾3,400人受傷，300人下落不明。美國《華爾街日報》引述軍政府消息指，死亡人數已增至2,028人。

緬甸地震｜中俄搜救隊參與救災

救援人員正與時間競賽，加緊搜救被埋瓦礫堆中的居民。搜救人員周日(30)從重災區、第二大城市曼德勒(Mandalay)一幢倒塌公寓的廢墟中救出一名受困逾55小時的孕婦，昔她獲救後不久宣告不治。但周一(31日)也傳來好消息，路透社指，中國駐緬甸大使館在Facebook公布，由中國、俄羅斯等組成的搜救隊周一凌晨在曼德勒Great Wall酒店的瓦礫堆中救出一名受困60小時的女子，她獲救後情況穩定。另外，中國搜救隊周一也在曼德勒瓦礫堆中救出一名受困逾兩天的孕婦。

