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國際
2025-03-31 13:47:01

緬甸地震｜中俄搜救隊救出受困60小時女子 孕婦被埋逾2天獲救後不治 增至逾2000人死亡

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緬甸地震災情， 中國搜救隊周一在曼德勒瓦礫堆中救出一名孕婦。(美聯社)

緬甸地震災情， 中國搜救隊周一在曼德勒瓦礫堆中救出一名孕婦。(美聯社)

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緬甸上周五(28日)發生7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震造成重大死傷，美聯社周一引述緬甸軍政府指，至今已發現超過1,700具遺體，另有逾3,400人受傷，300人下落不明。美國《華爾街日報》引述軍政府消息指，死亡人數已增至2,028人。

緬甸地震｜中俄搜救隊參與救災

救援人員正與時間競賽，加緊搜救被埋瓦礫堆中的居民。搜救人員周日(30)從重災區、第二大城市曼德勒(Mandalay)一幢倒塌公寓的廢墟中救出一名受困逾55小時的孕婦，昔她獲救後不久宣告不治。但周一(31日)也傳來好消息，路透社指，中國駐緬甸大使館在Facebook公布，由中國、俄羅斯等組成的搜救隊周一凌晨在曼德勒Great Wall酒店的瓦礫堆中救出一名受困60小時的女子，她獲救後情況穩定。另外，中國搜救隊周一也在曼德勒瓦礫堆中救出一名受困逾兩天的孕婦。
 

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緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場，救援人員周日加緊搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場，救援人員周日加緊搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場，救援人員周日加緊搜救。(美聯社) 緬甸地震災情，中國救援人員在曼德勒災區參與搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 救援人員周日在曼德勒災區展開搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 中國與俄羅斯搜救隊周日在曼德勒災區中救出一名被困逾兩日的女子。(美聯社) 緬甸地震災情， 中國搜救隊周一凌晨在曼德勒Great Wall酒店瓦礫堆中救出一名生還者。(美聯社) 緬甸地震災情， 中國搜救隊周一在曼德勒瓦礫堆中救出一名孕婦。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒倒場房屋。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒災區周一情況。(路透社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒災區周一情況。(路透社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒災區周一情況。(路透社)

緬甸地震｜曼德勒孕婦受困多時 獲救後不治

另報道指，周日受困逾55小時的孕婦今年35歲，搜救隊原本以為成功救人，但從廢墟中救出後，她卻失去了生命跡象。這幢11層公寓名為「天空別墅」(Sky Villa)，在上周五的強震中倒塌，多人被埋，瓦礫堆中不時傳出呼救聲，因當地日間氣溫升至攝氏40度，廢墟中傳出陣陣屍臭。據報，公寓居民大多是從緬甸北部戰亂逃出的難民，當中包括數百名華人。

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