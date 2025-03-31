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國際
2025-03-31 16:33:01

緬甸地震｜中國搜救隊曼德勒災區救出4人 包括女童、被埋逾60小時孕婦(更新)

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緬甸地震災情， 中國搜救隊周一在曼德勒瓦礫堆中救出一名孕婦。(美聯社)

緬甸地震災情， 中國搜救隊周一在曼德勒瓦礫堆中救出一名孕婦。(美聯社)

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【16:31更新內容、最新圖片】緬甸上周五(28日)發生7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震，至周一(31日)下午已逾72小時，趕赴當地的中國搜救隊周一至今在曼德勒災區救出4人，包括一名兒童以及一名埋在瓦礫堆中超過60小時的孕婦。另外，中國駐緬甸大使館確認，截至周一中午，緬甸強烈地震至少造成一名中國公民喪生、15人受傷。

央視新聞、新華社報道，截至當地時間周一上午8時，中國救援隊在重災區曼德勒救出4名生還者，包括3名成年女子和一名女童。

其中29歲女子在瓦礫堆中被埋超過65小時，獲救時身體狀況良好。在周一清晨6時20分左右，中國搜救隊在該處瓦礫中救出一名兒童和一名被困超過60小時的孕婦，孕婦獲救時身體情況良好。另有一人凌晨在長城酒店(Great Wall Hotel)救出。

另外，印度外交部表示，印度救援隊正於緬甸曼德勒U hla thein佛寺參與搜救，據報有170名僧侶受困瓦礫堆中。

緬甸上周五(28日)發生7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震造成重大死傷，美聯社周一引述緬甸軍政府指，至今已發現超過1,700具遺體，另有逾3,400人受傷，300人下落不明。美國《華爾街日報》引述軍政府消息指，死亡人數已增至2,028人。

緬甸地震｜中俄搜救隊參與救災

救援人員正與時間競賽，加緊搜救被埋瓦礫堆中的居民。搜救人員周日(30)從重災區、第二大城市曼德勒(Mandalay)一幢倒塌公寓的廢墟中救出一名受困逾55小時的35歲孕婦，昔她獲救後不久宣告不治。但周一(31日)也傳來好消息，路透社指，中國駐緬甸大使館在Facebook公布，由中國、俄羅斯等組成的搜救隊周一凌晨在曼德勒長城酒店(Great Wall Hotel)的瓦礫堆中救出一名受困60小時的女子，她獲救後情況穩定。另外，中國搜救隊周一也在曼德勒瓦礫堆中救出一名受困逾兩天的孕婦。

緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場，救援人員周日加緊搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場，救援人員周日加緊搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場，救援人員周日加緊搜救。(美聯社) 緬甸地震災情，中國救援人員在曼德勒災區參與搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 救援人員周日在曼德勒災區展開搜救。(美聯社) 緬甸地震災情， 中國與俄羅斯搜救隊周日在曼德勒災區中救出一名被困逾兩日的女子。(美聯社) 緬甸地震災情， 中國搜救隊周一凌晨在曼德勒Great Wall酒店瓦礫堆中救出一名生還者。(美聯社) 緬甸地震災情， 中國搜救隊周一在曼德勒瓦礫堆中救出一名孕婦。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒倒場房屋。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒天空別墅公寓倒塌現場。(美聯社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒災區周一情況。(路透社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒災區周一情況。(路透社) 緬甸地震災情， 圖為曼德勒災區周一情況。(路透社) 緬甸地震， 圖為救援人員周一在曼德勒倒場樓房廢墟中搜救。(路透社) 緬甸地震， 圖為救援人員周一在曼德勒倒場樓房廢墟中搜救。(路透社) 緬甸地震， 圖為中國救援人員周一在曼德勒倒場樓房廢墟中搜救。(路透社) 緬甸地震， 圖為救援人員周一在曼德勒倒場樓房廢墟中搜救。(路透社) 緬甸地震， 圖為曼德勒一處倒場樓房。(路透社) 緬甸地震， 圖為曼德勒一處倒場樓房。(路透社) 緬甸地震， 圖為曼德勒一處倒場樓房。(路透社) 緬甸地震， 圖為救援人員周一在曼德勒倒場樓房廢墟中搜救。(路透社) 緬甸地震， 圖為中國等救援隊周一在曼德勒倒場樓房廢墟中發現遺體。(路透社)

緬甸地震｜曼德勒孕婦受困須截肢 獲救後不治

另報道指，至周日(30日)，一名35歲孕婦受困曼德勒11層高「天空別墅」(Sky Villa)瓦礫堆逾55小時，中緬救援隊千辛萬苦，動用電鑽、電鋸等各種工具，試圖拆除壓著她的水泥，但孕婦仍被卡住，救援人員經判斷，決定給她截肢，周日終能把她救出。救援隊以為成功救人，振奮之際，醫療隊立即給孕婦進行心肺復甦，昔她因截肢致失血過多，終告不治。一名醫療隊員哽咽說，「我們真的已竭盡所能了。」

「天空別墅」大樓在強震中倒塌，多人被埋，瓦礫堆中不時傳出呼救聲，因當地日間氣溫升至攝氏40度，廢墟中傳出陣陣屍臭。據報，公寓居民大多是從緬甸北部戰亂逃出的難民，當中包括數百名華人。

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曼德勒災區最新圖片：

緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救，尋獲一具遺體，據報佛寺內有170名僧人受困。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救，發現一具遺體，用黑布覆蓋。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救，在瓦礫中試圖挖出遺體。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救，尋獲一具遺體，據報佛寺內有170名僧人受困。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救，尋獲一具遺體，據報佛寺內有170名僧人受困。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救，尋獲遺體，據報佛寺內有170名僧人受困。(美聯社) 緬甸地震， 圖為緬甸與印度救援隊周一在曼德勒U hla thein佛寺搜救。(美聯社)

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