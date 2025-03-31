緬甸地震｜中國搜救隊曼德勒災區救出4人 包括女童、被埋逾60小時孕婦(更新)

【16:31更新內容、最新圖片】緬甸上周五(28日)發生7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震，至周一(31日)下午已逾72小時，趕赴當地的中國搜救隊周一至今在曼德勒災區救出4人，包括一名兒童以及一名埋在瓦礫堆中超過60小時的孕婦。另外，中國駐緬甸大使館確認，截至周一中午，緬甸強烈地震至少造成一名中國公民喪生、15人受傷。

央視新聞、新華社報道，截至當地時間周一上午8時，中國救援隊在重災區曼德勒救出4名生還者，包括3名成年女子和一名女童。

其中29歲女子在瓦礫堆中被埋超過65小時，獲救時身體狀況良好。在周一清晨6時20分左右，中國搜救隊在該處瓦礫中救出一名兒童和一名被困超過60小時的孕婦，孕婦獲救時身體情況良好。另有一人凌晨在長城酒店(Great Wall Hotel)救出。

另外，印度外交部表示，印度救援隊正於緬甸曼德勒U hla thein佛寺參與搜救，據報有170名僧侶受困瓦礫堆中。

緬甸上周五(28日)發生7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震造成重大死傷，美聯社周一引述緬甸軍政府指，至今已發現超過1,700具遺體，另有逾3,400人受傷，300人下落不明。美國《華爾街日報》引述軍政府消息指，死亡人數已增至2,028人。

緬甸地震｜中俄搜救隊參與救災

救援人員正與時間競賽，加緊搜救被埋瓦礫堆中的居民。搜救人員周日(30)從重災區、第二大城市曼德勒(Mandalay)一幢倒塌公寓的廢墟中救出一名受困逾55小時的35歲孕婦，昔她獲救後不久宣告不治。但周一(31日)也傳來好消息，路透社指，中國駐緬甸大使館在Facebook公布，由中國、俄羅斯等組成的搜救隊周一凌晨在曼德勒長城酒店(Great Wall Hotel)的瓦礫堆中救出一名受困60小時的女子，她獲救後情況穩定。另外，中國搜救隊周一也在曼德勒瓦礫堆中救出一名受困逾兩天的孕婦。