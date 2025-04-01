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國際
2025-04-01 17:51:34

緬甸地震｜墓地爆滿遺體堆疊傳惡臭 災民缺水缺糧 睡滾燙地面易生病

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緬甸地震災情，圖為曼德勒皇宮一座建築物傾斜。(美聯社)

緬甸地震災情，圖為曼德勒皇宮一座建築物傾斜。(美聯社)

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緬甸中部7.9級大地震，至周二(1日)已進入第4天，救援助組織指，災民急需大量如帳篷、食物、飲用水等緊急物資。災民指，一處堆滿遺體的墓地傳出屍臭。

緬甸地震｜災民睡在田野

路透社報道，身處重災區曼德勒的一名國際救援委員會(IRC)成員說：「經歷過地震的恐懼後，災民現在很怕餘震，只敢睡在外面的道路或空曠田野。然而，在各地鄉鎮和城市，安全的空間很少，當地急需帳篷，即使房屋沒損毀，民眾也不敢在屋內睡覺。」國際救援委員會表示，救援團隊發現災民急需醫療物資、飲用水和糧食。

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緬甸地震｜救援隊未抵達實皆市災區

英國《衛報》報道，位於震央的緬甸中部城市實皆(Sagaing)，一處墓地堆積遺體。當地20歲的居民Aye Moe說：「遺體昨天(周一)開始散發惡臭，今天(周二)已嚴重到難以形容。遺體無法運出實皆市，救援隊亦未抵達。」
 

緬甸地震災情，圖為緬甸軍方搜救隊周二在內比都瓦礫堆中搜索。(美聯社) 緬甸地震災情，圖為內比都居民周二返回倒塌的住處查看。(美聯社) 緬甸地震災情，圖為曼德勒居民周二在簡陋的帳幕下樓身。(美聯社) 緬甸地震，圖為曼德勒災情。(美聯社) 緬甸地震，圖為曼德勒災民周二排隊領取糧食。(美聯社) 緬甸地震，圖為曼德勒災情。(美聯社) 緬甸地震，圖為曼德勒災情。(美聯社) 緬甸地震，圖為曼德勒周二有房屋起火，消防員到場救火。(美聯社) 緬甸地震，圖為內比都災情。(美聯社) 緬甸地震，圖為救援隊周二在內比都倒塌房屋裡搜救。(美聯社) 緬甸地震，圖為救援隊周二在內比都倒塌房屋裡搜救。(美聯社) 緬甸地震，圖為內比都一幢倒塌房屋。(美聯社) 緬甸地震，圖為救援隊周二在內比都倒塌房屋搜索，抬出遺體。(美聯社) 緬甸地震，圖為救援隊周二在內比都倒塌房屋搜索，發現遺體。(美聯社) 緬甸地震，圖為曼德勒災民周二排隊領取糧食。(美聯社)

緬甸地震｜災民：曼德勒沒有足夠火化爐

Aye Moe還說，居民必須在每座墳墓埋葬10具遺體，沒足夠地方，就要把遺體運至曼德勒火化，但當地沒足夠火化爐。

緬甸地震｜居民自發救災

曼德勒一名災民對路透社表示，民眾自發地組織搜救行動，急著從瓦礫堆中挖出遺體，因為當地沒有足夠器材，也沒很多救援隊，居民也擔心發生餘震。他說：「民眾白天回到屋內，但晚上還是不敢睡覺。大家仍睡在外面，也開始生病……因為整天被太陽暴曬，地面太燙了。」

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