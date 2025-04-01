緬甸地震｜墓地爆滿遺體堆疊傳惡臭 災民缺水缺糧 睡滾燙地面易生病

緬甸中部7.9級大地震，至周二(1日)已進入第4天，救援助組織指，災民急需大量如帳篷、食物、飲用水等緊急物資。災民指，一處堆滿遺體的墓地傳出屍臭。 緬甸地震｜災民睡在田野 路透社報道，身處重災區曼德勒的一名國際救援委員會(IRC)成員說：「經歷過地震的恐懼後，災民現在很怕餘震，只敢睡在外面的道路或空曠田野。然而，在各地鄉鎮和城市，安全的空間很少，當地急需帳篷，即使房屋沒損毀，民眾也不敢在屋內睡覺。」國際救援委員會表示，救援團隊發現災民急需醫療物資、飲用水和糧食。

緬甸地震｜救援隊未抵達實皆市災區 英國《衛報》報道，位於震央的緬甸中部城市實皆(Sagaing)，一處墓地堆積遺體。當地20歲的居民Aye Moe說：「遺體昨天(周一)開始散發惡臭，今天(周二)已嚴重到難以形容。遺體無法運出實皆市，救援隊亦未抵達。」

