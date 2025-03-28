緬甸地震｜專家指強度具毀滅性　紅十字會擔心大型水壩受損

緬甸第2大城市附近發生的大地震，目前仍未確定傷亡人數。外國傳媒透露，當地救援人員估計死亡人數數以百計。紅十字會表示，正努力前往災區，但當地電力及網絡中段，同時也擔心當地的水壩安全。而印度已表明會提出協助。

紅十字會表示，他們試圖就緬甸地震作出救援，不過他們指曼德勒及實皆地區缺乏電力，令救援面臨挑戰。英國廣播公司（BBC）在當地的記者表示，有救援人員稱曼德勒的損傷巨大：「死亡人數會很高。這是我們現在可以說的，因為救援行動仍在繼續。確實的傷亡數字未知，但至少數以百計。」紅十字會在仰光的代表向媒體表示：「公共建設包括道路、橋樑及公共建築已被破壞。我們現時擔心大型的水壩，人們在擔心有關的情況。」