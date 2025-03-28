緬甸地震｜專家指強度具毀滅性　紅十字會擔心大型水壩受損

緬甸第2大城市附近發生的大地震，目前仍未確定傷亡人數。外國傳媒透露，當地救援人員估計死亡人數數以百計。紅十字會表示，正努力前往災區，但當地電力及網絡中段，同時也擔心當地的水壩安全。而印度已表明會提出協助。
紅十字會表示，他們試圖就緬甸地震作出救援，不過他們指曼德勒及實皆地區缺乏電力，令救援面臨挑戰。英國廣播公司（BBC）在當地的記者表示，有救援人員稱曼德勒的損傷巨大：「死亡人數會很高。這是我們現在可以說的，因為救援行動仍在繼續。確實的傷亡數字未知，但至少數以百計。」紅十字會在仰光的代表向媒體表示：「公共建設包括道路、橋樑及公共建築已被破壞。我們現時擔心大型的水壩，人們在擔心有關的情況。」
印度總理莫迪（Narendra Modi）就在社交平台X上表示，對緬甸地震造成緬甸及泰國的災情感到擔憂，他指：「印度已準備好提供所有可能的援助。」
美國的地震專家指，今次地震的威力與2023年在土耳其的地震相似。美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國國家地震資訊中心的專家指出：「我們考慮到這是紅色事件，因為它的人口密度，故是大型事故。還有震源的深度，我們相信是一次很強的震動。就震級而言，黎克特制7.7級的規模與我們2023年見到的土耳其地震相似。這是具毀滅性。」2023年的土耳其地震，震度達7.8級，造成超過5.3萬人死亡。