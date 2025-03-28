緬甸地震｜強度達7.9級至少144死　泰國曼谷興建中大樓倒塌釀8死

緬甸中部城市的曼德勒在今日（28日）當地時間的下午1時20分，發生黎克特制7.7級的強烈地震，中國地震台網指地震為7.9級，震源深度30公里。​​​在12分鐘後，當地再發生一次6.4級的地震。緬甸軍政府宣布，震央附近的曼德勒及首都內比都一帶6個地區進入緊急狀態，緬甸國營電視台指至少144人死亡。而鄰國的泰國亦宣布曼谷進入緊急狀態。曼谷一幢建築中的大樓倒塌，最少造成8人死亡，曼谷還有1人在其他地方因為地震而死亡。

美國地質調查局的公布，地震震央接近緬甸第二大城市的曼德勒及實皆，震度7.7級，震源深度約16公里，之後更再發生一次6.4級的地震。而香港天文台就公布，錄得震度為7.3級，深度為10公里。在社交媒體上，接近震央的曼德勒及實皆，橫越當地伊洛瓦底江，連接實皆及曼德勒的一條英國殖民時期建造，逾90年歷史的橋樑倒下，首都的內比都亦有建築物受損。

▼曼德勒地震時狀況▼

曼谷興建中政府大樓倒塌

至於鄰國的泰國，不少網民都表示感受到強震，有酒店的天台泳池更因為震動而令池水溢出。網上亦隨即有多條影片，指有曼谷建築中的大廈倒塌。泰國媒體的報道，有關大樓是施工中的泰國的審計署新大樓，由中國企業承建位於翟道翟地區。官方指地震前有約320人工作，當中僅有7人逃出。救援人員表示，事件至少造成2死，其中1人是在掉落瓦礫打中的貨車內，而另一人是被瓦礫打中致死。

泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）傍晚確定至少3人死亡，約90人失蹤。當地救援人員就表示，會設法營救被困的81人，其後失蹤人數增至117人。到晚上，曼谷副市長塔維達（Tavida Kamolvej）晚上證實，大樓死亡人數增至8人，另外還有1人在市內其他地方因地震身亡。