緬甸地震｜強度達7.9級軍政府宣告緊急狀態　泰國曼谷大樓倒塌至少3死約90失蹤（持續更新）

緬甸中部城市的曼德勒在今日（28日）當地時間的下午1時20分，發生黎克特制7.7級的強烈地震，中國地震台網指地震為7.9級，震源深度30公里。​​​在12分鐘後，當地再發生一次6.4級的地震。緬甸軍政府宣布，震央附近的曼德勒及首都內比都一帶地區進入緊急狀態，而鄰國的泰國亦宣布曼谷進入緊急狀態。曼谷一幢建築中的大樓倒塌，泰國國防部長表示大樓至少3人死亡、約90人失蹤。

#MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake #Mandalay pic.twitter.com/dCIr3hwx68 — Cape Diamond (@cape_diamond) March 28, 2025

A powerful earthquake, registering a magnitude of 7.7 on Richter scale, struck with its epicenter near Mandalay, Myanmar. This significant seismic event resulted in damage, including the collapse of sections of the old Sagaing Bridge.



pic & video crd#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/nhVUbLNJiW — Lim in Black & Blue Safe Zones 🖤💙 (Rest) (@jefflovelim) March 28, 2025

▼曼德勒地震時狀況▼

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

翟道翟興建中政府大樓倒塌 至於鄰國的泰國，不少網民都表示感受到強震，有酒店的天台泳池更因為震動而令池水溢出。網上亦隨即有多條影片，指有曼谷建築中的大廈倒塌。泰國媒體的報道，有關大樓是施工中的泰國的審計署新大樓，位於翟道翟地區。官方指地震前有約320人工作，當中僅有7人逃出。救援人員表示，事件至少造成2死，其中1人是在掉落瓦礫打中的貨車內，而另一人是被瓦礫打中致死。泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）就確定至少3人死亡，約90人失蹤。當地犬救援人員就表示，會設法營救被困的81人。

泰國國家緊急醫療中心（National Institute for Emergency Medicine, NIEM）表示，在倒塌是有一約20人被困在一架升降機內，目前未能接觸到他們。另外確定有50人受傷，當中40人送院。救援人員表示，目前瓦礫非常不穩定，但會盡可能尋找被困失蹤者。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）更新表示，全市有3人在地震中死亡。他表示當地有多幢大樓受損，至今當地至少收到169宗報告有關大樓損毀。他同時亦呼籲市民要小心仍會有餘震，但需要保持冷靜，並指狀況是受控。當地的地鐵及輕軌路線暫時停駛，但預計周末可以恢復。 ▼曼谷建築中大樓倒塌影片▼

A 7.7 magnitude Mandalay earthquake was also felt in Bangkok, where an entire construction building has collapsed. pic.twitter.com/0moBXpj1sG — Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025

#BREAKING: Buildings collapse in Bangkok, Thailand following magnitude 7.6 earthquake with an epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/ry8ex88chW — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025

BREAKING: Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/EdAaXr0J1f — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025

曼谷機場正常運作學校關閉 其後曼谷證券交易所宣布停市，曼谷的BTS輕軌及MRT藍線/紫線暫時停止服務。總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）召開緊急會議了解事態，及後公布曼谷進入緊急狀態。在地震後一度傳出曼谷蘇凡納布國際機場關閉，不過泰國民航部門其後澄清，機場目前仍維持正常運作。另外泰國已要求當地全國的學校關閉，普譚表示：「100年未有發生過。教育部長已要求全國學校關閉，並指導學生回家。」泰國亦要求高樓大廈的居民緊急撤離。

地震在內地的雲南多地亦有人表示有明顯震感，東南亞的馬來西亞、越南以及南亞的印度都有人表示感受到地震。內地媒體報道，鄰近緬甸邊境的瑞麗市有人受傷，同時亦有房屋受損。 ▼曼谷BTS在地震中搖晃▼

BTS Skytrain rocks violently in Bangkok earthquake! 😱😱😱#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/aSAdSZgTxg — Chrome Crumpet (@ChromeCrumpet) March 28, 2025

▼中國雲南居民地震時走避▼