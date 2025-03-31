緬甸地震｜救援隊用簡單工具徒手挖掘 活埋72小時19歲少女「生勾勾」走出瓦礫

緬甸7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震因道路、通訊中斷，加上物資短缺，致搜救工作困難重重，令人驚喜的是，救援人員憑簡單工具徒手挖掘，周一從瓦礫堆中救出一名受困近3日的19歲少女，少女步出廢墟一刻，救援人員感動得高聲歡呼。

當地媒體報道，救援人員周一在曼德勒一間倒塌酒店的頹坦敗瓦中，隱約看見該名19歲女子受困。因缺乏救援裝備，他們小心翼翼地使用錘子和簡單挖掘工具開鑿出口，努力不懈之下，終於從瓦礫堆中救出受困女子。