熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-31 20:30:07

緬甸地震｜救援隊用簡單工具徒手挖掘 活埋72小時19歲少女「生勾勾」走出瓦礫

分享：
19歲少女獲救後由救援人員攙扶。(互聯網)

19歲少女獲救後由救援人員攙扶。(互聯網)

adblk5

緬甸7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震因道路、通訊中斷，加上物資短缺，致搜救工作困難重重，令人驚喜的是，救援人員憑簡單工具徒手挖掘，周一從瓦礫堆中救出一名受困近3日的19歲少女，少女步出廢墟一刻，救援人員感動得高聲歡呼。

當地媒體報道，救援人員周一在曼德勒一間倒塌酒店的頹坦敗瓦中，隱約看見該名19歲女子受困。因缺乏救援裝備，他們小心翼翼地使用錘子和簡單挖掘工具開鑿出口，努力不懈之下，終於從瓦礫堆中救出受困女子。

adblk6

緬甸地震｜獲救少女一臉驚恐

從影片可見，女子步出瓦礫堆時仍一臉驚恐，由家人和救援人員攙扶，蹣跚地走上救護車。女子獲救一刻，現場掌聲如雷，有義務搜救員跳舞慶祝，因這名女子是少數地震後3天獲救的生還者之一。
 

救援人員在瓦礫縫隙中努力挖掘。(互聯網) 救援人員在瓦礫縫隙中努力挖掘。(互聯網) 救援人員幾經辛苦，終從瓦礫縫隙中合力拉出少女，有人鼓掌歡呼。(互聯網) 少女由救援人員攙扶，慢慢步行。(互聯網)

緬甸地震｜曼德勒災民棲身佛寺

因物資極度短缺，當地救援人員大多只能靠簡單工具徒手挖掘，增加救援難度，因此當局呼籲外界提供電動切割機和混凝土鑽頭等裝備，以提高救援效率，希望能救回更多性命。

另外，日本放送協會(NHK)記者周一抵達重災區曼德勒實地了解災情，可見許多建築物倒塌，大批居民無家可歸，逃到當地一間佛寺，僅在這裡，估計逾1,000人避難。曼德勒白天氣溫達到攝氏40度，許多災民忍受酷熱在佛寺外的廣場搭起帳棚暫住，寺方向他們提供食物和水等物資。
 

2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad