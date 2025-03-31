緬甸地震｜救援隊用簡單工具徒手挖掘 活埋72小時19歲少女「生勾勾」走出瓦礫

緬甸7.9級(中國地震台網測定、美國地質勘探局稱7.7級)強烈地震因道路、通訊中斷，加上物資短缺，致搜救工作困難重重，令人驚喜的是，救援人員憑簡單工具徒手挖掘，周一從瓦礫堆中救出一名受困近3日的19歲少女，少女步出廢墟一刻，救援人員感動得高聲歡呼。
當地媒體報道，救援人員周一在曼德勒一間倒塌酒店的頹坦敗瓦中，隱約看見該名19歲女子受困。因缺乏救援裝備，他們小心翼翼地使用錘子和簡單挖掘工具開鑿出口，努力不懈之下，終於從瓦礫堆中救出受困女子。
緬甸地震｜獲救少女一臉驚恐
從影片可見，女子步出瓦礫堆時仍一臉驚恐，由家人和救援人員攙扶，蹣跚地走上救護車。女子獲救一刻，現場掌聲如雷，有義務搜救員跳舞慶祝，因這名女子是少數地震後3天獲救的生還者之一。
緬甸地震｜曼德勒災民棲身佛寺
因物資極度短缺，當地救援人員大多只能靠簡單工具徒手挖掘，增加救援難度，因此當局呼籲外界提供電動切割機和混凝土鑽頭等裝備，以提高救援效率，希望能救回更多性命。
另外，日本放送協會(NHK)記者周一抵達重災區曼德勒實地了解災情，可見許多建築物倒塌，大批居民無家可歸，逃到當地一間佛寺，僅在這裡，估計逾1,000人避難。曼德勒白天氣溫達到攝氏40度，許多災民忍受酷熱在佛寺外的廣場搭起帳棚暫住，寺方向他們提供食物和水等物資。