緬甸地震｜日本研究6日前預計出地震？稱因缺乏資金估錯震度

雖然說地震至今仍難以預測，不過日本的一個社交平台，早在上星期六（22日）已預言在緬甸中部會發生黎克特制5級的地震。在事後平台更是回應，最終在震度出現差異，僅與經費不足有關。
日本社交平台X，一個叫「南海地震研究所」的帳號，自稱透過AI技術，預測地震的發生。並會公布有關地震的大概位置，地震的強度及時間作出公布。就在上周末，帳號指出在緬甸的中部，靠近印度的地方，將會發生達黎克特制5級的地震。結果就在周五（28日）下午，緬甸的曼德勒就發生7.9級的地震。帳號之後亦表示自己預測成功，並表示最後沒有估算出地震強度，是因為資金不足。
在該帳號的其他預計中，在今年2月的時候，於日本山梨縣的富士五湖地區發生4.7級地震前一星期，也指出會在靜岡或宮崎的地區發生達3級的地震。而在2月底也預計在意大利那不勒斯一帶會有地震，並在3月15日，當地發生5級的地震。根據帳號聲稱，他們的預測在一個月內有效，而在近期，該帳號已先後指台灣東北水域以及日本北海道以南、青森縣以東海域會發生地震。
M5.X pic.twitter.com/pYyfzr0sD2— 南海地震研究所 (@geoscience16) March 22, 2025