緬甸地震｜日本研究6日前預計出地震？稱因缺乏資金估錯震度

雖然說地震至今仍難以預測，不過日本的一個社交平台，早在上星期六（22日）已預言在緬甸中部會發生黎克特制5級的地震。在事後平台更是回應，最終在震度出現差異，僅與經費不足有關。

日本社交平台X，一個叫「南海地震研究所」的帳號，自稱透過AI技術，預測地震的發生。並會公布有關地震的大概位置，地震的強度及時間作出公布。就在上周末，帳號指出在緬甸的中部，靠近印度的地方，將會發生達黎克特制5級的地震。結果就在周五（28日）下午，緬甸的曼德勒就發生7.9級的地震。帳號之後亦表示自己預測成功，並表示最後沒有估算出地震強度，是因為資金不足。