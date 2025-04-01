緬甸地震｜曼谷倒塌大樓驗出部分鋼筋不達標　市長指無生命跡象（更新）

【15:30更新】英國廣播公司（BBC）報道指，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）在今早表示，因為現場已沒有生命跡象，當局已動用大型機器進行挖掘。早前他們指擔心用大型機器挖掘會有再倒塌的情況，並指曾在瓦礫中發生偵測到有生還者。然而目前仍只在當中挖出13具屍體。查察表示：「在這些瓦礫中將屍體抬出來並不容易。」副市長的塔維達（Tavida Kamolvej）就表示，救援人員今日透過檢測在瓦礫發現至少5至6具屍體。她又指雖然有一些個案，在過了72小時後仍有人生還，但她表示救援人員已盡力從瓦礫中救出遇難者。

緬甸上月28日發生規模7.9級大地震，在泰國造成的死亡人數增至最少20人，在曼谷興建中審計局辦公大樓倒塌現場，搜救人員仍在搜索失蹤的75名建築工人。泰國民族報（The Nation）報導，從這棟大樓取得的部分鋼材不符規定，疑似一間中資鋼鐵廠提供。 泰國鋼鐵協會與工業部從塌樓現場抽取28條鋼筋樣本檢查，而鋼筋製造商共有3個，分別來自中國、印度以及中泰合資公司，經初步檢驗後發現，其中13條不達標，當局稱需要檢取更多樣本，不排除採取法律行動。