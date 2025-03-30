緬甸地震｜泰國增至18死32傷 曼谷倒塌大樓11死76人仍失蹤

(18:55)

英國廣播公司修正曼谷興建中大樓倒塌為11死，另有76人失磫。較早時報道12人，其後記者稱現場的白板上所寫的死亡人數為11人。

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緬甸周五(28日)發生的7.9級強烈地震，鄰國泰國受波及，曼谷增至18死和32人傷。英國廣播公司(BBC)稱，曼谷翟道翟倒塌的興建中大樓至周日證實12人死亡，拯救人員今早再發現另一遺體，或是第13名死者。當局限7天內提交調查報告，中國中鐵旗下的子公司中鐵十局集團有份參與興建，中方稱會協助調查。泰國其他死者主要來自建樓工地，包括倒塌的起重機。市政廳表示，收到9,500宗建築物損毀報告。曼谷市長促請市內約1.1萬棟建築物的業主檢查樓宇在地震後是否受損，包括大型摩廈、酒店和娛樂場所。網上片段顯示有住宅高廈的天空橋斷裂，有港人業主形容事件可怕，震波傳到曼谷僅4級地震，便造成如此破壞。另有港人住戶指擔心大廈結構有問題。當地業主更表示重新裝修後也不會入住。