緬甸地震｜泰國增至18死32傷 曼谷倒塌大樓11死76人仍失蹤

(18:55)
英國廣播公司修正曼谷興建中大樓倒塌為11死，另有76人失磫。較早時報道12人，其後記者稱現場的白板上所寫的死亡人數為11人。
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緬甸周五(28日)發生的7.9級強烈地震，鄰國泰國受波及，曼谷增至18死和32人傷。英國廣播公司(BBC)稱，曼谷翟道翟倒塌的興建中大樓至周日證實12人死亡，拯救人員今早再發現另一遺體，或是第13名死者。當局限7天內提交調查報告，中國中鐵旗下的子公司中鐵十局集團有份參與興建，中方稱會協助調查。泰國其他死者主要來自建樓工地，包括倒塌的起重機。市政廳表示，收到9,500宗建築物損毀報告。曼谷市長促請市內約1.1萬棟建築物的業主檢查樓宇在地震後是否受損，包括大型摩廈、酒店和娛樂場所。網上片段顯示有住宅高廈的天空橋斷裂，有港人業主形容事件可怕，震波傳到曼谷僅4級地震，便造成如此破壞。另有港人住戶指擔心大廈結構有問題。當地業主更表示重新裝修後也不會入住。
緬甸地震｜緬甸死者增至1700人 估計過萬人遇難
緬甸方面，至周日1,700人死亡、約3,400人受傷、約300人失蹤。但不少建築物倒場，拯救人員仍努力發掘搜尋生還者，恐死傷進一步攀升。美國地質調查局估計緬甸過萬人喪命。外國的援助陸續抵達當地，中國17輛載有帳蓬和醫療物資的貨櫃車料周日抵達重災區第二大城巿曼德勒。印度也派出軍用運輸機、約120人前往救災。另外，雲南救援醫療隊於當地清晨5時，在內比都一間醫院的廢墟下，救出1名被困近40小時的長者。