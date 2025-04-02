緬甸地震｜泰研究團隊拍下海底魚群集體「躺平」避震奇景

緬甸中部7.9級大地震，不僅造成當地建築受損與人員死傷，更引發鄰近海域生物異常反應，泰國首次清楚記錄到魚類在地震當下的避難行為，珊瑚礁魚群在地震時竟集體「躺平」海床，呈現罕見的靜止姿態。

綜合報道，泰國農業大學水產學院海洋科學系助理教授Thon Thamrongnawasawat於上周六(3月29日)在社交平台Facebook(FB)表示，他在斯米蘭海洋國家公園進行儒艮監測的志工朋友提供照片，顯示地震發生時，魚群突然停下原本在水層中游動的活動，紛紛貼近海床靜止不動，宛如集體「躺平」避難。Thon指出，該現象極不尋常，因為魚類在白天活動旺盛，夜晚都是分散各自睡覺，不會成群停留海底。Thon分析認為，魚類擁有極佳的感知力，能捕捉水下細微震動，可能在地震初期即感受到前震波。雖無法預測地震準確時間，但魚類可能出於本能選擇貼近海床，以減少因湍流或海嘯產生被捲走的風險，就如人類地震時「趴下、掩護、穩住」的避難動作。