緬甸地震｜無國界醫生已準備救援 促當局允許團隊進入災區

緬甸於昨日（28日）下午發生規模7.7級強震，無國界醫生在緬甸及鄰近國家的團隊已待命準備救援，只要當局允許組織迅速無阻地進入災區，救援團隊將能展開評估和提供醫療護理，以應對當地受災社區的需求。

救援工作面對挑戰

由於緬甸受持續衝突影響，加上部分受災最嚴重的地區通訊中斷，目前當地情況非常嚴峻。此外，重要道路受破壞，包括從仰光到首都內比都（Naypyidaw）和曼德勒的高速公路。目前在仰光的無國界醫生緬甸項目總管法蘭科（Federica Franco）說：「我們昨日較早時間有一支團隊正在路上，但他們不得不折返。當地一些機場也已關閉。」法蘭科續稱：「無國界醫生團隊已準備好介入並展開救援，我們的緊急應對計劃也在進行。目前首要工作是派遣評估小組，而在理想情況下亦會調動緊急創傷護理團隊。然而，前提是我們能夠進入災區，而在此緊急情況下，時間分秒必爭，對那些需要立即救治的人尤甚。」