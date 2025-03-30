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國際
2025-03-30 23:13:09

緬甸地震｜第二大城巿曼德勒彌漫屍臭味

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緬甸地震｜

緬甸地震｜曼德勒破壞嚴重，拯救人員在倒塌大廈瓦礫堆搜索。 (美聯社)

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緬甸上周五(28日)發生7.9級地震(中國地震台網測定、美國稱7.7級)造成嚴重破壞，死亡人數周日增至最少1,700人、 3,400人受傷及逾300人失蹤。鄰近震央的第二大城巿曼德勒不少建築物、寺廟和古跡倒塌，缺乏人手和設備下不少遇難者仍埋在瓦礫下，美聯社稱街上昨彌漫屍臭味。專家估計死亡人數上萬人，確切人數需時兩星期核實。中國駐緬甸大使館稱，有14名中國公民受傷。
 

緬甸地震｜ 緬甸地震｜曼德勒居民徒手挖掘瓦礫拯救被埋親人。(美聯社) 緬甸地震｜ 緬甸地震｜ 緬甸地震｜ 緬甸地震｜ 緬甸地震｜ 緬甸地震｜ 緬甸地震｜

緬甸地震｜中國救援隊救出被困瓦礫人士

國際紅十字會和紅新月會周日稱，緬甸面臨人道危機，當地破壞非常廣泛。與曼德勒一橋之隔的實皆據悉80%建築物倒塌損毀，逾600人死亡，當地無人展開拯救工作。有救援組織指曼德勒地震後靠居民和義工徒手挖掘瓦礫救出親人，而當地氣溫高達攝氐41度。中國、美國、俄羅斯、印度和新加坡等多國援助緬甸救災。雲南救援醫療隊於周日清晨5時，在首都內比都一間醫院廢墟下救出1名被困近40小時的長者。周六(29日)深夜抵達曼德勒救援的中國公羊救援隊稱，當地政府幾乎處於癱瘓狀態，災區幾乎沒有消毒，救出的倖存者沒有醫療支持和後送，遇難者沒有相關單位接收。專家稱，擔心爆發傳染病。另外，中國公羊救援隊指，於周日早上7時20分成功救出一名受困者，並於周日早上8時成功定位3名倖存者，經敲擊喊話後，確認為3名被困人員，目前狀態良好，但3人深度埋壓。

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