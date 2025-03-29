緬甸地震｜緬甸至少694人死亡逾1600人傷　呼籲各國援助

緬甸中部昨日發生7級以上強烈地震，至少造成694人死亡，1,670人受傷，呼籲各國提供援助。暫時未有中國公民死亡報告。 在緬甸重災區曼德勒省，救援隊徹夜徒手挖掘，尋找生還者。曼德勒省、實皆省、首都內比都等地的大量基礎設施被破壞，數百幢房屋損毀和倒塌。大批民眾無家可歸，嚴重缺乏救援和醫療物資，包括帳篷、毛毯等。部分醫院暫停接收病人，曼德勒國際機場跑道受損，部分道路無法通行。

中國雲南救援醫療隊派出37人，攜帶大量緊急搜救設備，今早趕赴震區。國家主席習近平向緬甸領導人敏昂萊致慰問電。習近平表示，驚悉緬甸遭受強烈地震災害，造成重大人員傷亡和財產損失，代表中國政府對遇難者表示深切哀悼。習近平說，中國和緬甸是同甘共苦的命運共同體，兩國人民情誼深厚。中方願意向緬方提供幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。國務院總理李強同日亦向敏昂萊致慰問電。美國總統特朗普表示已與緬甸官員接觸，將提供協助。

泰國正興建的政府大樓倒塌 至於在泰國，地震造成一棟30層高、正興建的政府大樓倒塌，當局在現場出動無人機、救援犬及挖掘機器搜尋生命跡象。泰國地震最少造成10人死亡，過百名建築工人失蹤。曼谷市長西提潘指正等候專家調查事件，目前未知大樓倒塌原因。