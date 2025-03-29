緬甸地震｜緬甸1644死3408傷 仍有逾百人失蹤(更新)

救援人員在首都內比都搜救。(美聯社)

【21:00】緬甸國家管理委員會公布，地震的死亡人數增至1644人，3408人受傷，仍有過百人失蹤。

緬甸中部昨日發生7級以上強烈地震，至少造成1,002人死亡，2,376人受傷，呼籲各國提供援助。暫時未有中國公民死亡報告。

在緬甸重災區曼德勒省，救援隊徹夜徒手挖掘，尋找生還者。曼德勒省、實皆省、首都內比都等地的大量基礎設施被破壞，數百幢房屋損毀和倒塌。大批民眾無家可歸，嚴重缺乏救援和醫療物資，包括帳篷、毛毯等。部分醫院暫停接收病人，曼德勒國際機場跑道受損，部分道路無法通行。