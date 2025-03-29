熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-29 22:11:00

緬甸地震｜緬甸1644死3408傷 仍有逾百人失蹤(更新)

分享：
救援人員在首都內比都搜救。(美聯社)

救援人員在首都內比都搜救。(美聯社)

adblk5

【21:00】緬甸國家管理委員會公布，地震的死亡人數增至1644人，3408人受傷，仍有過百人失蹤。

緬甸中部昨日發生7級以上強烈地震，至少造成1,002人死亡，2,376人受傷，呼籲各國提供援助。暫時未有中國公民死亡報告。

在緬甸重災區曼德勒省，救援隊徹夜徒手挖掘，尋找生還者。曼德勒省、實皆省、首都內比都等地的大量基礎設施被破壞，數百幢房屋損毀和倒塌。大批民眾無家可歸，嚴重缺乏救援和醫療物資，包括帳篷、毛毯等。部分醫院暫停接收病人，曼德勒國際機場跑道受損，部分道路無法通行。

adblk6
緬甸發生大地震，曼德勒有建築物倒塌。（法新社） 緬甸曼德勒有大廈倒塌。(路透社) 內比都的道路在地震中受損。(美聯社) 內比都的道路在地震中受損。(美聯社) 內比都的道路在地震中受損。(美聯社)

中國決定向緬甸提供1億元人民幣緊急人道主義地震救災援助，及派出2支救援隊，攜帶大量緊急搜救設備，今早趕赴震區。國家主席習近平向緬甸領導人敏昂萊致慰問電。習近平表示，驚悉緬甸遭受強烈地震災害，造成重大人員傷亡和財產損失，代表中國政府對遇難者表示深切哀悼。習近平說，中國和緬甸是同甘共苦的命運共同體，兩國人民情誼深厚。中方願意向緬方提供幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。國務院總理李強同日亦向敏昂萊致慰問電。美國總統特朗普表示已與緬甸官員接觸，將提供協助。

泰國正興建的政府大樓倒塌

至於在泰國，地震造成一棟30層高、正興建的政府大樓倒塌，當局在現場出動無人機、救援犬及挖掘機器搜尋生命跡象。泰國地震最少造成10人死亡，過百名建築工人失蹤。曼谷市長西提潘指正等候專家調查事件，目前未知大樓倒塌原因。

緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x) 緬甸發生強烈地震，網傳鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有建築倒塌。(x)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能