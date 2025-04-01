緬甸地震｜美國被批救災慢半拍 辯稱已派救災團隊 據報僅為3人評估小組

緬甸上周五(3月28日)發生7.9級大地震，死傷慘重，軍政府表示，地震至少造成2,065人死亡，超過3,900人受傷，另約有270人失蹤。因當地極度缺乏救援物資，加上道路、通訊中斷，救援工作倍加困難，中國、俄羅斯、印度等已派遣救援隊協助救災。可是，美國特朗普政府此時正要裁減主要海外救援機構，在中俄等國家已投入救災下，美國被批「慢半拍」，對此華府官員周一(31日)辯稱，已派出一支救援隊前往緬甸。
美國已宣布將向緬甸的援助機構提供200萬美元(約1,556港元)。美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)對傳媒表示：「一支由駐該地區的人道主義專家組成的美國援助團隊正前往緬甸，以確認民眾最迫切的需求，包括緊急避難所、糧食、醫療需求及獲取水源的方式。」
緬甸地震｜美國國際開發總署前官員爆料
然而，路透社指，一名前美國國際開發總署(USAID)官員及知情者透露，這3人評估團隊的出發行程，因為緬甸軍政府核發簽證問題而耽擱。不僅如此，他們直指，馬斯克領導的政府效率部(DOGE)指示大幅削減資金、終止與外判商的合作以及計劃解僱幾乎所有USAID職員，這些均導致美國對支援救災的行動受到阻礙。
緬甸地震｜國際開發總署內部「困惑」
就在緬甸大地震當天，美國國務卿魯比奧剛巧宣布，正式解散美國國際開發總署。去年2月之前領導USAID人道主義援助局的查理斯(Sarah Charles)表示，「由於(USAID)內部對於應對(災難)能力和意願存在許多困惑」，連帶影響了整體的救災行動。中俄、印度已派遣救援隊前往緬甸，以往，世界各地發生地震等天災後，在USAID領導下，美國會迅速派遣救援團隊向災區提供援助。
緬甸地震｜緬甸風災 美軍空運救援物資
被問到美國這次是否反應緩慢，布魯斯說：「有人認為這顯然是削減USAID資源以及援助資金所致，我不認同這樣的觀點。這樣的轉變是由許多不同的因素造成。」她沒有說明是甚麼因素，但表示美國「終於」收到緬甸的正式請求。緬甸軍政府正遭受華府嚴厲制裁。布魯斯強調，美國的200萬美元將直接撥給已在緬甸的援助組織。
2008年，軍事統治下的緬甸遭受強烈風暴侵襲，美軍空運約110萬磅救援物資到災區。