緬甸地震｜美國被批救災慢半拍 辯稱已派救災團隊 據報僅為3人評估小組

緬甸上周五(3月28日)發生7.9級大地震，死傷慘重，軍政府表示，地震至少造成2,065人死亡，超過3,900人受傷，另約有270人失蹤。因當地極度缺乏救援物資，加上道路、通訊中斷，救援工作倍加困難，中國、俄羅斯、印度等已派遣救援隊協助救災。可是，美國特朗普政府此時正要裁減主要海外救援機構，在中俄等國家已投入救災下，美國被批「慢半拍」，對此華府官員周一(31日)辯稱，已派出一支救援隊前往緬甸。

美國已宣布將向緬甸的援助機構提供200萬美元(約1,556港元)。美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)對傳媒表示：「一支由駐該地區的人道主義專家組成的美國援助團隊正前往緬甸，以確認民眾最迫切的需求，包括緊急避難所、糧食、醫療需求及獲取水源的方式。」