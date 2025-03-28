緬甸地震｜軍政府呼籲國際社會援助　專家指強度具毀滅性死亡料過千（更新）

緬甸第2大城市曼德勒附近發生的大地震，軍政府證實至少144人死亡並呼籲國際社會提供協助。而美國地質調查局（USGS）分析估計，死亡人數數以千計。紅十字會表示，正努力前往災區，但當地電力及網絡中段，同時也擔心當地的水壩安全。而印度及聯合國已表明會提出協助。 印度總理莫迪（Narendra Modi）就在社交平台X上表示，對緬甸地震造成緬甸及泰國的災情感到擔憂，他指：「印度已準備好提供所有可能的援助。」聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國已動員東南亞國家提供支援。

軍政府聲稱接受國際支援 緬甸軍政府發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）在全國電視講話中，指當地的醫療系統缺乏血液及醫療用品。軍政府領袖敏昂來（Min Aung Hlaing）就表示，會開放路徑歡迎國際援助，同表示已接受印度及東盟國家提供的支援。 至於反抗軍方面，國家團結政府的代表辛瑪昂（Zin Mar Aung）表示，人民防衛軍會提供人道救援。他接受路透社電話訪問時表示：「這情況非常嚴重，我們需要來自國際社會的人道及技術支援。」他指現時通訊是最大的挑戰，因為包括互聯網絡等都受到重大破壞。

紅十字會稱擔心水壩破損 紅十字會表示，他們試圖就緬甸地震作出救援，不過他們指曼德勒及實皆地區缺乏電力，令救援面臨挑戰。英國廣播公司（BBC）在當地的記者表示，有救援人員稱曼德勒的損傷巨大：「死亡人數會很高。這是我們現在可以說的，因為救援行動仍在繼續。確實的傷亡數字未知，但至少數以百計。」紅十字會在仰光的代表向媒體表示：「公共建設包括道路、橋樑及公共建築已被破壞。我們現時擔心大型的水壩，人們在擔心有關的情況。」 美國地質調查局就分析今次地震，表示：「整體上，該地區人口居住的建築物，容易在地震中搖晃，儘管仍有一些抗震建築存在。很可能會出現高傷亡及大規模的破壞，還有疾病在當中蔓延。」他們估計當地死亡人數會數以千計，並造成巨大經濟損失。 美國的地震專家指，今次地震的威力與2023年在土耳其的地震相似。美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國國家地震資訊中心的專家指出：「我們考慮到這是紅色事件，因為它的人口密度，故是大型事故。還有震源的深度，我們相信是一次很強的震動。就震級而言，黎克特制7.7級的規模與我們2023年見到的土耳其地震相似。這是具毀滅性。」2023年的土耳其地震，震度達7.8級，造成超過5.3萬人死亡。