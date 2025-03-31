緬甸地震｜4中國人進入曼谷塌樓範圍取走文件　被警方問話

泰國曼谷警方表示，4名中國人在周六(29日)，即緬甸地震發生翌日，進入首都曼谷一座興建中倒塌大樓的現場範圍取走一批文件。警方說，他們為參建財團的其中一間公司工作，持有工作許可證，取走的文件包括承建商及分判商的資料，聲稱是為保險索償做準備。他們接受問話後暫時獲釋，將會面臨起訴。

泰國媒體《MGR Oline》報道，曼谷警方指，塌樓範圍地區被劃為「公共災難區」，根據《防災與減災法》，屬於禁止進入的封鎖區域，未經授權者不得進入。4名中國男子於29日，未經授權潛入倒塌建築後方，試圖搬運32分文件夾，該名中國男子自稱是大樓建案的負責人。警方查驗其簽證、工作許可與護照後，發現皆為有效。報道指，32份文件內容包含建築承包文件、工程檢查通知、施工解釋與意見請求文件、分包商相關資料，以及電力與運輸系統的工程文件。所有文件已交由警方扣查。