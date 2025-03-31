緬甸地震｜4中國人進入曼谷塌樓範圍取走文件　被警方問話

泰國曼谷警方表示，4名中國人在周六(29日)，即緬甸地震發生翌日，進入首都曼谷一座興建中倒塌大樓的現場範圍取走一批文件。警方說，他們為參建財團的其中一間公司工作，持有工作許可證，取走的文件包括承建商及分判商的資料，聲稱是為保險索償做準備。他們接受問話後暫時獲釋，將會面臨起訴。
泰國媒體《MGR Oline》報道，曼谷警方指，塌樓範圍地區被劃為「公共災難區」，根據《防災與減災法》，屬於禁止進入的封鎖區域，未經授權者不得進入。4名中國男子於29日，未經授權潛入倒塌建築後方，試圖搬運32分文件夾，該名中國男子自稱是大樓建案的負責人。警方查驗其簽證、工作許可與護照後，發現皆為有效。報道指，32份文件內容包含建築承包文件、工程檢查通知、施工解釋與意見請求文件、分包商相關資料，以及電力與運輸系統的工程文件。所有文件已交由警方扣查。
曼谷當局將依法對4人提出刑事訴訟
警方表示，4名中國人經初步問訊後，已被暫時釋放。乍都乍區辦公室目前正起草訴狀，準備依《防災與減災法》對4人提出刑事訴訟。一旦提出訴訟，調查人員將再次傳喚4人依法辦理。另有一名疑似雇主的涉案人士也正接受擴大調查。
倒塌的國家審計署大樓由中國中鐵旗下的子公司中鐵十局集團參與興建，28日緬甸地震導致大樓倒塌，造成多人死傷及失蹤，當局已經展開調查。泰國副總理兼內政部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)昨日與中國駐泰國大使韓志強，以及中國地震災害救援專家會面。《泰國國家報》(The Nation)報道，中國大使館已確認願意配合泰國政府就大樓倒塌事件進行調查。