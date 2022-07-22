緬甸士兵向外媒親證　軍隊政變後暴行

緬甸軍事政變後，在全國多處發生軍民衝突。有脫離軍隊緬甸士兵指證，軍方向國民開槍射殺以及強姦婦女等暴行。

英國廣播公司（BBC）訪問了6位受緬甸人民防衛軍保護的軍人，他們揭示了軍方的暴行。其中有5人向BBC透露，在去年12月20日，軍方3架直昇機包圍在緬甸中部的一條村莊，並將當地的村民分作3組，下令士兵向男女以及兒童開槍。一個下士表示：「他們指令向你們見到的一切開槍。」他指最初一些村民尋找安全地方躲避，但當士兵接近的時候村民開始逃走，而士兵亦隨即開槍。該下士承認自己的部隊射殺了5個男人。「我們還受到指示，將村內又大又夠體面的屋燒毀。」

另一名士兵指，雖然村內的人大多數已離開，但是還是有一家人仍居住。他表示正在焚燒的屋中，見到一個少女被困在屋內。「我忘不了她當時的叫喊，我至今耳邊仍然聽得到，這一直在我心內。」他表示曾向小隊長報告，但卻被指示：「我叫你殺掉見到的每一個人！」之後士兵向少女開槍。下士亦確認有關事件，並指他聽到少女的喊聲和被燒死。「這聽得令人心碎，我們看着屋子起火，然後她不斷的叫喊了15分鐘。」BBC表示，之後搜尋到少女的家庭證實事件。少女的親戚表示，少女本身有心理病，因此其父母把她困在家中。

村內女子被囚禁強姦3日

這些士兵又指，軍方的暴行遠不止於此。在同一條村莊，他們捉拿了一些年輕女子。長官將那些女子交給下屬，並表示：「做你們想做的吧」，該士兵表示，那些軍人強姦了那些女子，但他聲稱自己沒有參與。BBC訪問了其中兩名女子，她們表示自己不是村民，只是到當地探訪一名裁縫，而她們是在路上遇到那些軍人，並不被允許離開。

兩位女子表示，這些軍人將他們囚禁在一間學校3晚，並且在夜裡反覆對她們作出性侵，她們表示：「他們蒙着我的臉，然後推倒我。他們脫下我的衣服然後強姦了我。」她們又表示，曾懇求士兵停止，但反而被打以及用槍指嚇。士兵就表示：「當他們捉拿了年輕女子。他們就會說『這是因為你們支持人民防衛軍』，然後就強姦這些女子。」他指，至少10人在村莊內死亡，另外有8個女子在那3日內被強姦。

士兵表示，其實自己在事發時只加入了軍隊5個月。他指自己是在社區被招募，未有受過訓練。而他們參軍都只不過為錢，因為當時他們的月薪為20萬緬甸元（約848.72港元）。緬甸人民防衛軍是緬甸政變後由支持自由的緬甸人民組成，目的是為緬甸恢復民主。