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國際
2025-05-15 15:00:00

緬甸大地震地表瞬間移位駭人畫面曝光　科學家驚嘆「最佳影片」(有片)

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緬甸大地震地表瞬間移位駭人畫面曝光，科學家驚嘆「最佳影片」。(YouTube)

緬甸大地震地表瞬間移位駭人畫面曝光，科學家驚嘆「最佳影片」。(YouTube)

緬甸中部今年328日發生的規模7.9級大地震，造成緬、泰兩國至少5,000人罹難，專家指，這次地震是由實皆斷層(Sagaing Fault)所引起，近日一段地震發生瞬間的監察影片曝光，清楚拍到斷層破裂畫面，整個地表直接位移，這可能是人類史上首次清晰拍到地震斷層位移瞬間的影片，令科學家驚嘆。

《生活科學》(LiveScience)網站報道，新加坡工程師Htin Aung近日在社交平台分享一段緬甸太陽能發電廠大門監察電視影片，全長約14秒，顯示地震發生時，整個畫面都在震動，突然間遠方地表整個滑動，移向右方，大門外車道出現一道裂縫，畫面相當驚悚。

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遠方地表整個滑動，移向右下方。(YouTube) 大門外車道出現一道裂縫。(YouTube)

物理學家：這是所看過地表破裂的最佳影片

科羅拉多州立大學地球物理學家Rick Aster表示：「據我所知，這是我們所看過關於大地震地表破裂的最佳影片。」他指，在大地震後，科學家紛紛前往斷層進行實地考察，尋找斷層破裂的證據，惟未真正了解斷層破裂瞬間的動態，但影片所見，就像加州著名的聖安德烈亞斯斷層一樣，兩個板塊在這裡並排移動。Rick Aster說，地震學家一定會對此密切關注，如果監視器地點和其他細節能夠確定的話，相關研究可能會在未來以某種形式出版。

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緬甸大地震地 地表破裂 地殼板塊 LiveScience
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