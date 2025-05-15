緬甸大地震地表瞬間移位駭人畫面曝光　科學家驚嘆「最佳影片」(有片)

緬甸中部今年3月28日發生的規模7.9級大地震，造成緬、泰兩國至少5,000人罹難，專家指，這次地震是由實皆斷層(Sagaing Fault)所引起，近日一段地震發生瞬間的監察影片曝光，清楚拍到斷層破裂畫面，整個地表直接位移，這可能是人類史上首次清晰拍到地震斷層位移瞬間的影片，令科學家驚嘆。

物理學家：這是所看過地表破裂的最佳影片

科羅拉多州立大學地球物理學家Rick Aster表示：「據我所知，這是我們所看過關於大地震地表破裂的最佳影片。」他指，在大地震後，科學家紛紛前往斷層進行實地考察，尋找斷層破裂的證據，惟未真正了解斷層破裂瞬間的動態，但影片所見，就像加州著名的聖安德烈亞斯斷層一樣，兩個板塊在這裡並排移動。Rick Aster說，地震學家一定會對此密切關注，如果監視器地點和其他細節能夠確定的話，相關研究可能會在未來以某種形式出版。