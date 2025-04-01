緬甸大地震3中國人遇難 活埋72小時19歲少女獲救

緬甸上周五發生大地震後因道路、通訊中斷，加上物資短缺，致搜救工作困難重重，但救援人員未有放棄，周一憑簡單工具徒手挖掘從瓦礫堆中救出一名受困近3日(72小時)的19歲少女。少女頭部受傷流血但仍能自行步出廢墟，救援人員感動得高聲歡呼。至昨日，緬甸遇難人數達2,056人，另有3,900人受傷及270人失蹤。中國駐緬甸大使館昨稱，地震造成中國公民3死14傷。
當地媒體報道，救援人員周一在重災區、緬甸第二大城市曼德勒一幢倒塌酒店的頹垣敗瓦中，隱約看見該名19歲女子受困。因缺乏救援裝備，他們小心翼翼地使用錘子和簡單挖掘工具開鑿出口，努力不懈之下，終於從瓦礫堆中救出受困女子。從影片可見，女子步出瓦礫堆時仍一臉驚恐，由家人和救援人員攙扶，蹣跚地走上救護車。女子獲救一刻，現場掌聲如雷，有義務搜救員跳舞慶祝，因這名女子是少數地震後3天獲救的生還者之一。
中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會稱，雲南救援醫療隊震後18小時即抵達緬甸，是第一支進入地震災區的國際救援隊，並會同當地救援力量成功救出一名被困受災人員。中國救援隊、中國國際救援隊、香港特區救援隊、中國紅十字國際救援隊星夜入緬馳援，中國各地民間救援力量已經或者正在進入緬甸。有約400名中國地震專家，救援、醫護人員在緬甸各地參與救災，並已救出6名倖存者。郭嘉昆又稱，中方宣布向緬方提供1億元人民幣緊急人道主義援助。
中國救援隊救出6人
報道稱，中國救援隊救出生還者包括一名29歲女子在瓦礫堆中被埋超過65小時，獲救時身體狀況良好。在周一清晨6時20分左右，中國搜救隊在該處瓦礫中再救出一名兒童和一名被困超過60小時的孕婦，孕婦獲救時身體情況良好。由中國、俄羅斯等組成的搜救隊亦於周一凌晨在曼德勒長城酒店(Great Wall Hotel)的瓦礫下救出一名受困60小時的女子，她情況穩定。另外，中緬救援隊在一倒塌公寓廢墟救出一名受困逾55小時的35歲孕婦，惜她最終不治。救援人員動用電鑽、電鋸等各種工具，試圖拆除壓著她的水泥，但孕婦仍被卡住，救援人員經判斷，決定給她截肢，周日終能把她救出。救援隊以為成功救人，振奮之際，但她因截肢致失血過多，終告不治。一名醫療隊員哽咽說，「我們真的已竭盡所能了。」緬甸政府宣布3月31日至4月6日為全國哀悼日，全國降半旗對地震遇難者表示哀悼。由於政治敏感因素，到緬甸的國際救援隊主要來自中國、俄羅斯、印度、泰國和新加坡，美國則稱透過人道組織捐助200萬美元(約1,560萬港元)。