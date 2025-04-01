緬甸大地震3中國人遇難 活埋72小時19歲少女獲救

緬甸上周五發生大地震後因道路、通訊中斷，加上物資短缺，致搜救工作困難重重，但救援人員未有放棄，周一憑簡單工具徒手挖掘從瓦礫堆中救出一名受困近3日(72小時)的19歲少女。少女頭部受傷流血但仍能自行步出廢墟，救援人員感動得高聲歡呼。至昨日，緬甸遇難人數達2,056人，另有3,900人受傷及270人失蹤。中國駐緬甸大使館昨稱，地震造成中國公民3死14傷。

當地媒體報道，救援人員周一在重災區、緬甸第二大城市曼德勒一幢倒塌酒店的頹垣敗瓦中，隱約看見該名19歲女子受困。因缺乏救援裝備，他們小心翼翼地使用錘子和簡單挖掘工具開鑿出口，努力不懈之下，終於從瓦礫堆中救出受困女子。從影片可見，女子步出瓦礫堆時仍一臉驚恐，由家人和救援人員攙扶，蹣跚地走上救護車。女子獲救一刻，現場掌聲如雷，有義務搜救員跳舞慶祝，因這名女子是少數地震後3天獲救的生還者之一。