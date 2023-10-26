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國際
2023-10-26 12:10:57

緬甸工人自殺死亡 2米巨蟒蛇徘徊命案現場不肯走「疑亡靈附身」義工一招解決

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緬甸工人自殺死亡 2米巨蟒蛇徘徊命案現場不肯走「疑亡靈附身」義工一招解決

緬甸工人自殺死亡 2米巨蟒蛇徘徊命案現場不肯走「疑亡靈附身」義工一招解決

泰國曼谷郊區一處工廠日前發生自殺事件，26歲緬甸籍移工疑在宿舍輕生。收殮遺體時，1條2公尺巨蟒蛇在遺體旁徘徊，誦念佛經後才能將其捕獲，有人因此猜測是死者亡靈不願離開。

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綜合外媒報導，這自殺事件發生在曼谷東郊北欖府的Samrong Nuea社區，26歲緬籍死者陳屍在廠區宿舍廁所內，現場還遺留1條尼龍繩。泰國警方調查並無打鬥跡象、遺體上有尼龍繩痕跡，初步認為死者輕生。同一廠區的員工表示，死者生前多是獨來獨往，他們偶爾會聊天，但死者在當地沒有親戚，並不清楚為何死者選擇輕生，交由警方調查。

當時一個宗教團體「義德善堂」（มูลนิธิร่วมกตัญญู）到案發現場接手處理遺體後事，發現陳屍地點上方有1條長達2公尺蟒蛇，這條蟒蛇在此處徘徊不願離去，志工多次嘗試抓捕無果。直至有人建議在現場誦念佛經，最後由一名有捕蛇經驗的義工將蟒蛇捕獲，遺體也順利交給警方勘驗。

報導稱，一名和死者同為緬甸籍的女性移工透露，在緬甸信仰中，人死後靈魂會附身到蛇身上，眾人猜測這條蟒蛇當時可能就是被死者靈體依附，才會不想離開現場。消息曝光後引起討論，有人認為是死者亡魂出於某種執念，依附在蟒蛇身上不肯離開，也有人猜測蟒蛇只是剛好經過。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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