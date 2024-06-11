緬甸移工在泰國就醫遭開槍爆頭　兇手竟是警察

據《曼谷郵報》、《The Thaiger》等，29歲的緬甸移工「Kyaw Swar Aong」日前因身體不適在女友的陪同下就醫，他被診斷出背部有腫瘤須手術切除。不料，就在6日晚間11時許，一名兇嫌闖入該移工所在的病房朝其連開數槍。儘管醫護人員對頭部中彈的移工進行搶救，仍回天乏術。

泰國孔敬府近日發生一起醫院槍擊案。一名緬甸移工在醫院等待手術時，突遭到闖入的警察開槍，移工頭部中彈搶救不治。而兇嫌的犯案動機竟是因死者「太吵」，讓正在住院的嫌犯父親無法休息。

據了解，兇嫌當時扮成死者的親戚，以探病之名取得病房資訊，入室連開數槍後駕車逃逸。死者女友告訴警方，死者曾向某同事借過1.2萬元泰銖（約 2,548.57 港元），懷疑可能是債務引發殺機。

據《曼谷郵報》、《The Thaiger》等，29歲的緬甸移工「Kyaw Swar Aong」日前因身體不適在女友的陪同下就醫，他被診斷出背部有腫瘤須手術切除。不料，就在6日晚間11時許，一名兇嫌闖入該移工所在的病房朝其連開數槍。儘管醫護人員對頭部中彈的移工進行搶救，仍回天乏術。

兇手：不爽死者太吵打擾到父親休息

8日上午，一名34歲的孔敬府（Khon Kaen）員警威拉蓬（Veeraphong Buayen）在父親的陪同下自首，宣稱自己槍殺了該名移工。至於動機，威拉蓬稱自己不認識死者，只是不爽死者打擾了他的父親。據悉，威拉蓬的父親當時也在同間醫院接受治療，他的隔壁病床就是「Kyaw Swar Aong」。

威拉蓬表示，他第一次見到死者是在5號樓的男病房，隨後死者就被轉移到發生槍擊的6號樓。他表示，死者似乎是個麻煩製造者，初次見面時就看他不順眼，但具體不知道是什麼原因讓他決定動手。

威拉蓬的親戚稱，他可能聽到父親抱怨隔壁床的移工太吵打擾他，無法入睡。威拉蓬告訴警方，他走到6號樓，找到了該移工並朝他開槍。

一名知情人士透露，威拉蓬患有憂鬱症和冠狀動脈疾病。過去曾有吸食毒品的紀錄，他也因病在3年前從警局調職到派出所。

死者女友稱，她沒料到會是執法人員犯罪。談到殺人動機時，她承認男友喜歡玩手機遊戲到深夜，可能打擾到其他人，但她也強調不該採取暴力。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章