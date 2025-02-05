緬甸詐騙園區｜泰國今早對緬甸邊境地區斷網斷電斷油(更新)

【2月5日更新】根據泰國政府決定，當地今日早上9時開始（本港時間今早10時）正式對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。泰國副總理兼內政部長阿努廷早前表示，根據內閣決議，泰國內政部可與有關機構協調，暫停可能會被用於販毒、洗錢、詐騙和人口販運等非法用途的跨境公用事業服務。 泰國地方電力局獲准向鄰國村莊出售電力。泰國地方電力局是泰國最大的電力公司，是泰國內政部屬下的國有企業。目前，泰國電力局為緬甸的五個地區供應電力，包括妙瓦底地區。

【2月4日】 近日接連傳出有中國公民被誘騙到泰國，並轉運到周邊國家的詐騙園區禁錮，內地演員王星在泰國一度被拐至緬甸案件引起各界關注，揭發更多案件，事件令不少中國遊客取消赴泰旅行計劃，重創泰國旅遊業。 泰國副總理兼國防部長普坦今日表示，已行使作為主管安全事務的副總理職權，下令地方電力局切斷對泰緬邊境緬甸一側地區的供電，並警告如果有人怠慢執行命令，將會被調職。普坦認為，地方電力局不應該只顧從跨境出售電力賺錢，亦要考慮因緬甸電詐中心違法活動而受害的人。

泰國內閣同日召開會議討論切斷對泰緬邊境緬甸一側地區的供電。將於周三訪華的總理貝東丹要求國家安全委員會監督斷電措施，並授權普坦與國安委召開緊急會議，討論進一步行動。貝東丹表示，如果有證據表明詐騙集團從泰國提供的電力和燃料中獲益，就可以立即切斷供應，強調必須採取嚴厲措施。 緬甸國營傳媒早前指，有關詐騙園區的電力和網絡服務並非由國內提供，而是來自其他國家，由外國組織投資興建相關基礎設施。 泰國傳媒報道，地方電力局目前為緬甸五個地區供電，包括電騙集團盤踞的妙瓦底。內政部長阿努廷上星期致函國家安全委員會，要求取得由地方電力局供電、緬甸五個地區的非法活動資訊。

設國際協調中心 阻外國人到緬甸參與詐騙活動 另外，泰國警方成立國際協調中心，加強與各國使館合作，阻止外國人到緬甸參與詐騙活動，只要有外國公民在無明確旅行計劃的情況下，進入與緬甸妙瓦底接壤的湄索縣，當局就會通知有關國家的使館，讓職員聯絡相關人士，警告他們不要非法越境並參與違法活動。