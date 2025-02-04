緬甸詐騙園區｜泰國政府下令 立即切斷涉電騙緬甸地區供電(更新)

近日接連傳出有中國公民被誘騙到泰國，並轉運到周邊國家的詐騙園區禁錮，內地演員王星在泰國一度被拐至緬甸案件引起各界關注，揭發更多案件，事件令不少中國遊客取消赴泰旅行計劃，重創泰國旅遊業。

泰國副總理兼國防部長普坦今日表示，已行使作為主管安全事務的副總理職權，下令地方電力局切斷對泰緬邊境緬甸一側地區的供電，並警告如果有人怠慢執行命令，將會被調職。普坦認為，地方電力局不應該只顧從跨境出售電力賺錢，亦要考慮因緬甸電詐中心違法活動而受害的人。