緬甸詐騙園區｜泰國最快今日中斷緬甸邊境供電 打擊詐騙園區(更新)

近日接連傳出有中國公民被誘騙到泰國，並轉運到周邊國家的詐騙園區禁錮，內地演員王星在泰國一度被拐至緬甸案件引起各界關注，揭發更多案件，事件令不少中國遊客取消赴泰旅行計劃，重創泰國旅遊業。

泰國政府今日表示，將對部分緬甸邊境地區中斷供電，以打擊當地的詐騙園區，當局將向負責供電的省份作出指示。總理貝東丹形容有關詐騙問題對很多國民和泰國形象都產生巨大影響，她今日將與國家安全委員會討論各項解決措施，包括中斷供電，如果得出明確結果，今日就可以開始斷電。