緬甸詐騙園區｜泰國最快今日中斷緬甸邊境供電 打擊詐騙園區(更新)

近日接連傳出有中國公民被誘騙到泰國，並轉運到周邊國家的詐騙園區禁錮，內地演員王星在泰國一度被拐至緬甸案件引起各界關注，揭發更多案件，事件令不少中國遊客取消赴泰旅行計劃，重創泰國旅遊業。
泰國政府今日表示，將對部分緬甸邊境地區中斷供電，以打擊當地的詐騙園區，當局將向負責供電的省份作出指示。總理貝東丹形容有關詐騙問題對很多國民和泰國形象都產生巨大影響，她今日將與國家安全委員會討論各項解決措施，包括中斷供電，如果得出明確結果，今日就可以開始斷電。
緬甸國營傳媒早前指，有關詐騙園區的電力和網絡服務並非由國內提供，而是來自其他國家，由外國組織投資興建相關基礎設施。
國家安全委員會官員昨日曾表示，出席跨部門會議的包括軍方、內政部，外交部和地方電力局，會議討論電騙園區在內的非法活動資訊，以決定切斷哪些泰緬邊境地區的供電。
泰國傳媒報道，地方電力局目前為緬甸五個地區供電，包括電騙集團盤踞的妙瓦底。內政部長阿努廷上星期致函國家安全委員會，要求取得由地方電力局供電、緬甸五個地區的非法活動資訊。
設國際協調中心 阻外國人到緬甸參與詐騙活動
另外，泰國警方成立國際協調中心，加強與各國使館合作，阻止外國人到緬甸參與詐騙活動，只要有外國公民在無明確旅行計劃的情況下，進入與緬甸妙瓦底接壤的湄索縣，當局就會通知有關國家的使館，讓職員聯絡相關人士，警告他們不要非法越境並參與違法活動。