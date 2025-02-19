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國際
2025-02-19 18:05:45

緬甸詐騙園區｜泰國總理：7000人於緬甸獲救 等候轉移赴泰

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泰國總理佩通坦(路透社)

泰國總理佩通坦(路透社)

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泰國總理佩通坦今日(19日)表示，從緬甸詐騙園區獲救的約7,000人正等待轉移至泰國，她強調泰國政府正迅速採取行動解決問題。

位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底是電騙活動「熱門」地區(資料圖片) 位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底是電騙活動「熱門」地區(資料圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) KK園區妙瓦底 網上近日傳出春節期間，位於妙瓦底的亞太城集團舉辦2025年春節聯歡晚會「慶功宴」，現場不僅掛中文春聯，春晚由主持人用中文和緬語致辭，感謝當地「領導」的英明。(影片截圖) 網上近日傳出春節期間，位於妙瓦底的亞太城集團舉辦2025年春節聯歡晚會「慶功宴」，現場不僅掛中文春聯，春晚由主持人用中文和緬語致辭，感謝當地「領導」的英明。(影片截圖)

首批200中國公民 最快明天包機遣返

泰方又稱，中國公安部部長助理劉忠義提出以包機將中國公民從緬甸接送至泰國境內，再送回中國，首批200名中國公民最快明天(20日)被遣返。

泰國警方近期持續打擊詐騙活動，月初拘捕2名中國籍詐騙集團頭目，經調查發現他們在曼谷輝煌區商業大廈持有一間公司。泰警昨日(18日)突擊搜查該單位，檢獲公司名牌、員工身份證、直播設備、抽獎輪盤、保險箱、文件等。兩名疑犯分別29歲和30歲，主要通過泰緬邊境非法運輸勞工，並透過上述公司竊取個人資料出售予詐騙集團。該公司利誘民眾將資金轉入，以換取獎品，至今有8.8萬人的個人資料外洩。

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泰警又公布本月在多地展開突擊搜查，搗破一個跨國洗黑錢團伙，拘捕10人，其中4人是中國籍，涉嫌詐騙、洗黑錢、黑社會組織犯罪和科技犯罪。泰警表示，他們透過社交媒體、虛假招聘信息等，誘導受害人參與點讚等任務，其後以特殊任務之名，誘導受害人投資，並承諾給予30%至50%高額回報。受害人最初可以提取現金，但隨著投資額增加，犯罪分子則以操作不當為由拒絕退回資金，並透過多個加密錢包分層洗黑錢，資金最終被兌回現金，流入泰國境內的中國團伙，涉款60億泰銖，折合1.8億美元。

此外，緬甸、老撾、馬來西亞等東南亞國家，近期也加強打擊電訊詐騙和網絡賭博等跨境犯罪活動。緬甸軍方過去三周清剿妙瓦底等地的電騙中心，分階段驅逐電騙園區約1萬名外籍人士。

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