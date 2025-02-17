緬甸詐騙園區｜緬甸控制妙瓦底逾千非法入境人員　盡快遣返移交原籍國

央視新聞今日(17日)報道，緬甸近期已控制涉及妙瓦底電詐園區的逾千名非法入境外國人，緬甸、中國、泰國組成的聯合工作組正在對非法入境人員進行身份識別，將盡快遣返移交原籍國。

緬方自開展嚴厲打擊妙瓦底電詐園區行動以來，發現大量經鄰國非法入境的外國人，1月30日至2月16日期間已審查控制1030名非法入境的外國人。由緬、中、泰三國高級官員組成的聯合工作組正在對非法入境人員進行身份識別、詳細調查，將加快推進遣返移交工作。日前，緬方已遣返部分非法入境人員，剩餘人員正根據法律相關規定盡快移交遣返回原籍國。

中方：正同泰緬等國積極合作打擊網賭電詐

在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，近期的網賭電詐惡性案件，威脅包括中國、泰國在內的公民生命和財產安全，干擾地區國家正常交往合作，堅決打擊網賭電詐犯罪，符合各國人民的共同期待。 中國正在同泰國、緬甸等國積極開展雙多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤。中國外交部將繼續聯同主管部門指導駐外使領館，妥善處置相關的領保求助案件，維護海外中國公民的安全和合法權益。