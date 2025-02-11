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國際
2025-02-11 10:25:02

緬甸詐騙園區｜緬甸武裝通牒中國電詐人員月底撤走　冀與泰國建互信恢復供電

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位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底是電騙活動「熱門」地區(資料圖片)

位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底是電騙活動「熱門」地區(資料圖片)

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泰國近期加強打擊鄰近地區的網絡詐騙活動，上周更切斷接壤緬甸邊境部份地區的燃料及電力供應。有緬甸反政府武裝向經營電騙中心的中國公民發出最後通牒，要求本月底前離開他們控制的地區。

KK園區妙瓦底 網上近日傳出春節期間，位於妙瓦底的亞太城集團舉辦2025年春節聯歡晚會「慶功宴」，現場不僅掛中文春聯，春晚由主持人用中文和緬語致辭，感謝當地「領導」的英明。(影片截圖) 泰國政府召開跨部門會議，討論切斷鄰國緬甸涉及違法活動地區的供電。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸一個電詐活動聚集區在泰方斷電後用電量減半，說明措施產生影響，初步評估顯示對泰緬邊境泰國一側的社區，影響輕微。(網上圖片) 緬甸妙瓦底詐騙園區61名受害者獲救，並於昨日於泰緬邊境移交給泰國當局。(網上圖片) 中國和緬甸執法部門多次針對緬北詐騙園區展開了聯合執法行動，緬方移交中國公安機關詐騙犯。

泰國政府上星期切斷緬甸接壤泰國邊境部分地區的電力、燃料和網絡供應，打擊電騙。控制其中一個受影響地區帕亞通祖的緬甸「民主克倫佛教軍」周日（9日）發表聲明，要求在當地營運賭博網站、賭場、餐館、從事非法交易或經營詐騙活動的中國人，必須在本月28日前離開當地，違反最後通牒的人需要承擔法律後果，武裝組織亦會加強巡邏和採取其他措施，防止中國人進入他們控制的地區。

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向斷電地區民眾提供援助

組織在另一份聲明中說，將會向受影響地區的民眾提供援助，亦會與泰國政府建立信任，希望泰國當局恢復對當地供應電力和燃料。

公開資料顯示，民主克倫佛教軍是緬甸主要地方少數民族武裝組織之一，現在的正式名稱為克倫民族軍（KNA）。它曾屬於克倫民族解放軍，但在1994年分離出來，並在2009年正式加入緬甸軍隊，成為邊防部隊。不過，克倫民主佛教軍在2024年與緬軍政府的緊張關系加劇，最終在同年4月脫離軍隊。

中國演員王星年初從泰國被販運至緬甸的網絡詐騙中心，轟動海內外。中方不斷向泰緬施壓，共同剷除電詐毒瘤。

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