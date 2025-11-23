緬甸詐騙園區｜緬軍掃蕩KK園5天拘捕近1600人 觀察家：是表面功夫

緬甸軍方周日(23日)公布，在為期5天、針對位處泰緬邊境的網絡詐騙中心的掃蕩行動，已拘捕近1,600名外國人。對此，有觀察家直指，緬甸這項由上月開始的加強掃蕩行動，只是表面功夫。

在緬甸靠近泰國邊境的地區，大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現，遭人口販賣來到這裡的詐騙人員利用愛情、商業等詐騙手法，估計每年從不計其數的受害人合共騙取數百億美元。長期以來，緬甸軍政府被指對這些詐騙活動「隻眼開、隻眼閉」。專家指出，在中國施壓下，緬甸軍政府自今年2月起對該等詐騙園區展開打擊行動，並大肆宣傳。