緬甸詐騙園區｜緬軍掃蕩KK園5天拘捕近1600人 觀察家：是表面功夫

緬甸軍方周日(23日)公布，在為期5天、針對位處泰緬邊境的網絡詐騙中心的掃蕩行動，已拘捕近1,600名外國人。對此，有觀察家直指，緬甸這項由上月開始的加強掃蕩行動，只是表面功夫。
在緬甸靠近泰國邊境的地區，大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現，遭人口販賣來到這裡的詐騙人員利用愛情、商業等詐騙手法，估計每年從不計其數的受害人合共騙取數百億美元。長期以來，緬甸軍政府被指對這些詐騙活動「隻眼開、隻眼閉」。專家指出，在中國施壓下，緬甸軍政府自今年2月起對該等詐騙園區展開打擊行動，並大肆宣傳。
部分觀察家認為，上月開始的加強取締行動，其實只是表面功夫，做出回應北京壓力的姿態，但又不至於重創軍政府民兵盟友獲利的詐騙生意。
官媒《緬甸環球新光報》報道，緬甸軍政府在最新公布的統計中聲稱，從11月18日至22日掃蕩泰緬邊境水溝谷賭博及詐騙中心時，「拘捕了1,590名非法入境的外國人」。
報道指：「當局並檢獲2,893部電腦、21,750部手機、101台星鏈(Starlink)衛星接收器、21部路由器，以及大量用於網絡詐騙以及賭博活動的工業材料。」
自2021年緬甸軍事政變引發內戰以來，由被拐騙以及部分自願到來工作的外國人組成的詐騙園區，在緬甸管治鬆散的邊境地區迅速增多。分析指，北京對詐騙活動日益猖獗、甚至波及中國公民的犯罪行為，愈來愈憤怒。
聯合國一項報告指出，僅東南亞及東亞地區的詐騙受害者，2023年損失金額高達370億美元(約2,880億港元)。報告稱，全球損失可能「遠高於這數額」。