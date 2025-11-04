緬甸詐騙園區︱逾千人逃出KK園 詐騙園區黑市搶人才 有人為高薪自願留低

外媒引述知情者及數名專家指，近期緬甸軍方針對「KK園」詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人才大戰」，一些逃離園區的人為賺取高薪，紛紛湧向鄰近的「詐騙工廠」搵工。
報道引述分析指，許多在KK園工作的人是遭詐騙集團誘拐進去的，但也有一些人是為了高薪而主動加入。10月下旬，緬甸軍方大舉掃蕩KK園，逾1,500人因而逃到泰國境內。但仍有不少人選擇留低，繼續在黑市尋找新工作機會。
一名中國籍男子在距離KK園約3公里、於緬甸邊境的另一詐騙園區自願地工作，表示在10月23日，幾百名從KK園逃出的人抵達他這個園區，原因是這裡月薪高達1,400美元(約10,884港元)。他說：「有些人會被黑心老闆帶走，有些人會被好的公司僱用。這一切要看運氣。」
非牟利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」的資深專家托爾(Jason Tower)指出，許多KK園的員工「又被其他詐騙集團收編」，「有些人正在尋找新地點繼續從事詐騙，他們可能將其視為一份工作」。
專家估計，KK園之前約有2萬員工，其中絕大多數是中國公民，逃往泰國可能不到總數的10%。
報道指，留下來的人不一定是自願。該名中國籍男子透露，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝組織立即趁機賺錢，把「失業」的員工轉賣給其他詐騙園區，每人最高可賣得7萬美元(約54.4萬港元)。這些人究竟是被「挖角」而自願留低，還是被販賣的受害者，不得而知。
男子說，自從掃蕩後，他「每晚都聽到爆炸聲」，但他認為那只是「做個樣」，並非緬甸當局真正的取締行動。
詐騙人力持續流動，人權組織指出，唯有從源頭下手，追究幕後的中國主謀，才可作有效打擊。