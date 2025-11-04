緬甸詐騙園區︱逾千人逃出KK園 詐騙園區黑市搶人才 有人為高薪自願留低

外媒引述知情者及數名專家指，近期緬甸軍方針對「KK園」詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人才大戰」，一些逃離園區的人為賺取高薪，紛紛湧向鄰近的「詐騙工廠」搵工。

報道引述分析指，許多在KK園工作的人是遭詐騙集團誘拐進去的，但也有一些人是為了高薪而主動加入。10月下旬，緬甸軍方大舉掃蕩KK園，逾1,500人因而逃到泰國境內。但仍有不少人選擇留低，繼續在黑市尋找新工作機會。

一名中國籍男子在距離KK園約3公里、於緬甸邊境的另一詐騙園區自願地工作，表示在10月23日，幾百名從KK園逃出的人抵達他這個園區，原因是這裡月薪高達1,400美元(約10,884港元)。他說：「有些人會被黑心老闆帶走，有些人會被好的公司僱用。這一切要看運氣。」