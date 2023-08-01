緬甸軍政府延長緊急狀態　赦免昂山素姬五控罪

緬甸國內的電台及電視台在周二宣布，當局因應當地的佛教四旬齋節，特堠逾7,000名的罪犯，當中包括赦免昂山素姬的其中5項控罪。而在早前，緬甸指控昂山素姬包括貪腐等的指控，將她判囚33年。在上月，英國廣播公司報道指，緬甸軍政府已將昂山從單獨囚禁於監獄，改為安置在內比都的一個政府建築內軟禁。外國媒體引述匿名消息來源就指「她不會從軟禁中獲釋。」

美國有線新聞網絡（CNN）就報道，昂山素姬獲赦免的5宗控罪分別是誹謗、自然災害罪、進出口法以及電訊法的指控。然而昂山仍需要面對她的另外14項指控，該5宗控罪，她只獲減刑6年。

延長國家緊急狀態

另外，緬甸軍政府在周一（7月31日）宣布延長8月到期的國家緊急狀態，並意味軍政府將違反在今年舉行選擇的承諾。軍政府聲明：「為了有一個公平及公正的選舉，以及能確保可以在自由及不受威脅下投票，一些保安的措施仍然是需要，所以國家的緊急狀態有必要維持。」

外國媒體指，相信緬甸軍方因為仍未取得足夠的民意支持，以及對反對派的壓制仍未完全，加上當地仍持續有抵抗及公民抗命行為等。