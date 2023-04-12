緬甸軍方空襲反對派村莊　傳逾百人死亡

緬甸軍方周二（11日）向西北部實皆地區的一個村莊發動空襲，估計造成逾百人死亡。緬甸軍政府承認發動空襲，並指緬甸反對派部隊當時在慶祝在該處成立辦公室，聯合國已譴責暴行。。
緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）向當地電視台證實有關襲擊「是的，我們發動了空襲」。他表示襲擊的是帕自基村，原因是當地反對派的人民防衛軍在當地慶祝成立辦公室。而皆實地區是對軍政府作出反對的主要地區。
Visuals from yesterday's airstrike by Myanmar Airforce on a ceremony in Pazigyi village in Sagaing Region's Kanbalu Townshi. 100 feared to have been killed.— Singh (@Duorope) April 12, 2023
A Myanmar Airforce fighter jet and gunship involved. pic.twitter.com/9RLjkNNYdR
英國廣播公司（BBC）表示，有倖存者透露，當地至於有逾80具屍體。而這是緬甸軍事政變以來，其中一宗死亡人數最多的事件。倖存者表示，當地軍方的戰機在周二早上約7時，向舉行集會的會堂投放炸彈，之後直昇機再到村莊上空掃射了20分鐘，之後直昇機更故意返回現場，再向接收死傷者的人開火。
聯合國譴責罪行
在空襲過後，當地村民上載有關空襲的相片及影片，並展示遍地的屍體。聯合國高級人權事務專員圖爾克（Volker Turk）譴責有關的襲擊：「盡管有清晰的法規，在軍隊作出敵對行為是需要保護平民，而這明顯是公然無視相關的國際法律。在這裡有合理的理由相信，軍隊及相關人士，自2021年2月1日開始有大規模違反及踐踏人權的行為，當中部份甚至是反人類以及戰爭罪行。」
VIDEO: At least 50 people were killed in a junta air raid on Pazigyi Village in Sagaing’s Kantbalu Township on Tuesday.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/1RtBU5r4Z1— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) April 11, 2023