緬甸軍方空襲反對派村莊　傳逾百人死亡

緬甸軍方周二（11日）向西北部實皆地區的一個村莊發動空襲，估計造成逾百人死亡。緬甸軍政府承認發動空襲，並指緬甸反對派部隊當時在慶祝在該處成立辦公室，聯合國已譴責暴行。。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）向當地電視台證實有關襲擊「是的，我們發動了空襲」。他表示襲擊的是帕自基村，原因是當地反對派的人民防衛軍在當地慶祝成立辦公室。而皆實地區是對軍政府作出反對的主要地區。