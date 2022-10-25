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國際
2022-10-25 13:47:00

緬甸軍炸少數族裔集會至少50死逾百傷　軍方阻傷者送院(有片)

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緬甸北部一個少數族裔的政治組織集會期間遭軍方空襲，據報至少50人死亡，約100人受傷。報道指，緬甸軍方於集會上空投下至少3枚炸彈，有組織指，遇難者包括克欽族藝術家、當地長老和克欽獨立組織領導人。

緬甸軍炸少數族裔集會至少50死，軍方阻傷者送院。(Twitter) 緬甸軍炸少數族裔集會至少50死，軍方阻傷者送院。(Twitter) 緬甸軍炸少數族裔集會至少50死，軍方阻傷者送院。(Twitter)

美國有線新聞網絡(CNN)報道，事發在星期日(23)晚，音樂會是由與緬甸軍方有衝突的克欽獨立軍舉辦，目擊者說，飛機在音樂會上空投下3枚炸彈，引發大爆炸，事前亦未有任何警告，軍方阻止醫護人員將傷者轉到附近地區的醫院。另有報道指軍方戰機投下4枚炸彈。遇襲的集會場地遺下遍地雜物，建築嚴重損毀。

克欽獨立組織周日起一連三日，在仰光以北950公里、偏遠山區一個軍訓場地舉行慶祝活動，紀念組織創立62周年。約有300500人參加，首晚就遇到軍方轟炸。

美國有線新聞網絡(CNN)報道。

美國有線新聞網絡(CNN)報道。

多國批評軍政府無視保護平民義務

位於美國華盛頓特區的克欽族社區組織克欽聯盟表示，遇難者包括克欽族藝術家、當地長老和克欽獨立組織領導人。

聯合國駐緬甸代表對襲擊事件深感關切，強調安全部隊向手無寸鐵的平民，過度並不成比例地使用武力，是不可接受。澳洲、英國、美國和歐盟國家在內的緬甸外交使團負責人亦表示，襲擊突顯軍政府對危機和不穩定的責任，以及它無視保護平民的義務。緬甸軍政府暫時未有回應。

報道提到，緬甸軍方自去年2月政變中奪取政權以來強硬打壓一切反對聲音。人權組織和觀察家表示，該國的自由和權利已經惡化；國家處決已經恢復，記錄在案的軍隊對學校的暴力襲擊數量激增。當地陸續出現武裝反對組織，另外數以百萬計的人民繼續通過罷工、抵制和其他形式的公民不合作運動以抵抗軍政府統治。

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