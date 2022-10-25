緬甸軍炸少數族裔集會至少50死逾百傷　軍方阻傷者送院(有片)

緬甸北部一個少數族裔的政治組織集會期間遭軍方空襲，據報至少50人死亡，約100人受傷。報道指，緬甸軍方於集會上空投下至少3枚炸彈，有組織指，遇難者包括克欽族藝術家、當地長老和克欽獨立組織領導人。
美國有線新聞網絡(CNN)報道，事發在星期日(23日)晚，音樂會是由與緬甸軍方有衝突的克欽獨立軍舉辦，目擊者說，飛機在音樂會上空投下3枚炸彈，引發大爆炸，事前亦未有任何警告，軍方阻止醫護人員將傷者轉到附近地區的醫院。另有報道指軍方戰機投下4枚炸彈。遇襲的集會場地遺下遍地雜物，建築嚴重損毀。
克欽獨立組織周日起一連三日，在仰光以北950公里、偏遠山區一個軍訓場地舉行慶祝活動，紀念組織創立62周年。約有300至500人參加，首晚就遇到軍方轟炸。
多國批評軍政府無視保護平民義務
位於美國華盛頓特區的克欽族社區組織克欽聯盟表示，遇難者包括克欽族藝術家、當地長老和克欽獨立組織領導人。
聯合國駐緬甸代表對襲擊事件深感關切，強調安全部隊向手無寸鐵的平民，過度並不成比例地使用武力，是不可接受。澳洲、英國、美國和歐盟國家在內的緬甸外交使團負責人亦表示，襲擊突顯軍政府對危機和不穩定的責任，以及它無視保護平民的義務。緬甸軍政府暫時未有回應。
報道提到，緬甸軍方自去年2月政變中奪取政權以來強硬打壓一切反對聲音。人權組織和觀察家表示，該國的自由和權利已經惡化；國家處決已經恢復，記錄在案的軍隊對學校的暴力襲擊數量激增。當地陸續出現武裝反對組織，另外數以百萬計的人民繼續通過罷工、抵制和其他形式的公民不合作運動以抵抗軍政府統治。
According to the latest news the mortality rate of yesterday airstrike is now 80 and 100 injured but junta block all the way to get medical access for the people in that area.— Robert Minn Khant (@minn_robert) October 24, 2022
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