緬甸軍炸少數族裔集會至少50死逾百傷　軍方阻傷者送院(有片)

緬甸北部一個少數族裔的政治組織集會期間遭軍方空襲，據報至少50人死亡，約100人受傷。報道指，緬甸軍方於集會上空投下至少3枚炸彈，有組織指，遇難者包括克欽族藝術家、當地長老和克欽獨立組織領導人。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，事發在星期日(23日)晚，音樂會是由與緬甸軍方有衝突的克欽獨立軍舉辦，目擊者說，飛機在音樂會上空投下3枚炸彈，引發大爆炸，事前亦未有任何警告，軍方阻止醫護人員將傷者轉到附近地區的醫院。另有報道指軍方戰機投下4枚炸彈。遇襲的集會場地遺下遍地雜物，建築嚴重損毀。

克欽獨立組織周日起一連三日，在仰光以北950公里、偏遠山區一個軍訓場地舉行慶祝活動，紀念組織創立62周年。約有300至500人參加，首晚就遇到軍方轟炸。