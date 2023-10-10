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國際
2023-10-10 15:00:00

緬甸難民村落被空襲釀死傷慘重　聯合國：超過100萬人流離失所

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《路透社》報導，長期與軍政府作戰的克欽邦獨立軍（Kachin Independence Army ，KIA）位於拉札鎮（Laiza）附近的營地，9日午夜遭受空襲，使得位於基地附近的一處村落被夷為平地。克欽邦媒體稱，空襲導致30人死亡，但《路透社》無法核實死亡人數。

與中國接壤的緬甸克欽邦（Kachin）一個難民村落9日午夜遭到令人髮指的空襲，造成包括婦女、兒童和老人在內至少29人死亡，59人受傷。這是自2021年軍政府奪權以來，平民死傷最慘重的攻擊行動。《路透社》報道，長期與軍政府作戰的克欽邦獨立軍（Kachin Independence Army ，KIA）位於拉札鎮（Laiza）附近的營地，9日午夜遭受空襲，使得位於基地附近的一處村落被夷為平地。克欽邦媒體稱，空襲導致30人死亡，但《路透社》無法核實死亡人數。

民間團體成員：爆炸威力太強 村落被徹底摧毀

民間團體「克欽和平網絡」（Kachin Peace Network）的成員孔佳（Khon Ja）表示，她前往當地醫院了解情況後，得知有29人死亡，另有59人受傷。她說，「爆炸威力太強大…村落被徹底摧毀並消失」。KIA以及對抗軍政府的全國團結政府（National Unity Government, NUG）的消息人士，一致將矛頭指向了軍政府。NUG發言人喬紹（Kyaw Zaw）說，「軍政府的行徑犯下戰爭罪以及人道罪」。喬紹說，緬甸政府軍在大陸邊境發動攻擊，表示軍政府不尊重北京所呼籲的和平穩定。

據NUG人權部長昂妙敏（Aung Myo Min）在社群平台X貼出的照片，身穿軍裝的男子在廢墟中搜索被困民眾，還有一名男子抱著孩童的屍體。聯合國駐緬甸辦事處在Facebook上表示，對這宗事件的報導深表關切，並補充說「平民永遠不應該成為目標」。不過，軍政府發言人表示，軍方不對此次攻擊負責。軍政府旗下的緬甸陸軍發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）表示正在調查襲擊事件，「我們始終關注邊境和平局勢」。緬甸軍政府在2021年的政變後對少數民族武裝分子和抵抗運動，採取嚴厲鎮壓。聯合國表示，緬甸的內部衝突已導致超過100萬人流離失所。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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