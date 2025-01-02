總統幕僚集體請辭遭拒 韓公調處：下周一前拘捕尹錫悅

尹錫悅

南韓戒嚴風波續有新發展，總統尹錫悅多名高級幕僚疑不滿代理總統崔相穆任命兩名國會推薦的憲法法院法官，周三集體請辭，惟崔相穆拒絕受理。另一邊廂，法院批准拘捕尹錫悅後，調查人員表明，將在本月6日限期前執行拘捕令。對此，尹錫悅矢言將與官邸外聲援的支持者「奮戰到底」。 南韓企劃財政部發公告稱，代行總統職務的副總理兼企劃財政部長崔相穆，不接受總統室高級幕僚的集體請辭。公告指，崔相穆認為，現在應要齊心協力穩定民生和國政，所以沒計劃受理包括國家安保室長申源湜、外交安保特別助理張虎鎮，和首席秘書官全員等多名幕僚的辭呈。

調查處：確保拘捕過程順利 韓聯社報道，執政國民力量黨內部認為，幕僚集體請辭，可能是抗議崔相穆於周二通過任命兩名國會推薦的憲法法院法官。對此，總統室其後發聲明表達遺憾，批評任命已超出崔相穆的權限。 此外，首爾法院周二批准對尹錫悅的拘捕令，有效期至本月6日(下周一)。南韓高級公職人員犯罪調查處(簡稱公調處)周三表示，將在有效期內執行拘捕，處長吳東運表示，「我們的目標是確保(拘捕)過程順利，避免重大干擾，但我們亦正與警方協調」。他又警告任何試圖阻止拘捕尹錫悅的人或面臨起訴，強調「設置各種路障、鎖住鐵門之類反抗拘捕令執行的行為，均是妨礙公務」。 尹錫悅的代表律師批評拘捕令「違法且無效」，將向法院申請禁制令。支持者在首爾總統官邸外舉行大型集會，反對拘捕令，尹錫悅周三對支持者發聲明指：「大韓民國面臨內部與外在勢力威脅其主權，以及反國家分子的活動，目前岌岌可危……我誓與你們奮戰到底，以保護這個國家。」

尹錫悅上月初無預警下頒布戒嚴令，其後遭國會彈劾停職。除憲法法院正審理彈劾案，尹錫悅也被控涉嫌帶頭發動內亂、濫權、妨礙行使權利等被檢方傳召。因他三次拒絕傳召，並強調公調處無權調查內亂罪，由公調處、警察廳和國防部組成的戒嚴聯合偵查組，遂向首爾西部地方法院申請拘捕尹錫悅，終獲法院批准拘捕，並同時簽發搜查令，批准搜查尹錫悅的總統官邸和辦公室。這是南韓憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制行動。 最長可羈押尹錫悅20天 南韓《中央日報》分析指，雖然拘捕令可即時執行，但基於尹錫悅仍有總統警衛處保護，預計檢方與警方須尋求協調，而不會立即拘捕，反之可能會對尹錫悅再次發出傳召通知。《朝鮮日報》則指，目前尹錫悅居於漢南洞的總統官邸，若公調處拘捕尹錫悅，可扣留他48小時，若申請延長羈押獲批，檢方在起訴前最長可羈押尹錫悅20天。