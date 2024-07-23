總統拜登退選 美國大選陷混戰

美國今屆總統大選戲劇性發展如美劇！角逐連任的總統拜登終於承受不住黨內壓力，周日突然宣布退選，消息震驚各界；其白宮幕僚和競選團隊一直蒙在鼓裡，消息公布前一刻才獲知會。11月大選還未進入衝刺階段已高潮迭起，先是拜登在首場總統候選人辯論中語無倫次，招架不住前總統兼共和黨候選人特朗普，被質疑認知健康有問題；繼而是特朗普遇刺受傷，令選情一面倒傾向他。接著第三度感染新冠病毒的拜登在隔離期間，私下作出退選這重大決定。這是逾50年來美國總統首次在角逐連任中途退選，對上一次是1968年總統詹森。

周六晚決定退選

拜登在美國周日下午1時45分(香港時間周一凌晨1時45分)左右向公眾發布退選聲明，消息人士指在這之前他的競選活動仍全速前進，所以毫無徵兆。有指白宮及其競選團隊高級顧問，甚至副總統賀錦麗，僅比公眾早1分鐘得知他退選決定。拜登上周三因確診後暫停競選活動，返回特拉華州家中休養，與大眾和政治隔離4天後作出決定。

上周六晚，拜登召見了自他當選參議員後與他一起的策略顧問多尼隆和總統顧問里切蒂，還有白宮副幕僚長托馬西尼，以及第一夫人吉爾的幕僚長伯納爾。多尼隆和里切蒂兩位「重臣」向拜登展示自首場總統辯論後最新內部競選民調，不久後拜登作出決定，並叫兩人為他草擬退選聲明。吉爾一直在拜登身旁支持他。黨內要求換人聲音日增，有白宮職員形容拜登退選並不意外，但感震驚。