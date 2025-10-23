總統直升機降落停機坪突塌陷　十多名消防警察人肉扶正(有片)

印度總統穆爾穆所乘搭的直升機降，於當地周三(22日)傳出降落於停機坪時，停機坪表面部分塌陷，直升機機輪陷入其中，十數名消防及警員紛紛上前以人肉扶正直升機。
綜合報道，事發於22日，穆爾穆正身處南部喀拉拉邦訪問，她乘搭的直升機降落於一處新澆築的直升機停機坪時，停機坪表面突然部分塌陷，直升機機輪陷入其中。現場警員和消防員等十數人迅速上前，以人肉手動將因地陷而傾側的直升機扶正，以確保總統專機的安全。
報道：混凝土尚未完全凝固
新德里電視台引述一名高級警官報道，穆爾穆乘坐的直升機原定在另一地點降落，但由於天氣惡劣，著陸地點被臨時更改。上述停機坪於21日晚些時候剛建成。讓官員說：「混凝土尚未完全凝固，因此，無法在直升機著陸時承受其重量，導致機輪與地面接觸的地方出現凹陷。」
