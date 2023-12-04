總統譴責外國恐怖分子策動 菲大學彌撒遭炸彈襲擊4死50傷

菲律賓南部一間大學周日在師生舉行彌撒期間發生炸彈爆炸，最少4死50傷，6人危殆。總統小馬可斯譴責事件，指是「外國恐怖分子」策動，軍方亦指疑南部親「伊斯蘭國」(IS)武裝組織發動報復襲擊，當局事後加強南部及首都馬尼拉保安。
事發於上午7時許，南部馬拉維市棉蘭老國立大學一座體育館突然猛烈爆炸，當時正舉行早晨彌撒，大批師生出席，多人傷亡。現場片段可見，事後不斷有傷者被抬出，部分人傷勢嚴重，身上滿布血跡；地上熏黑，膠椅散落，有遺體被白布覆蓋。校方強烈譴責宗教活動遭受暴力襲擊，並宣布即時停課。
疑以炸彈或手榴彈施襲
警方初步認為爆炸由土製炸彈或手榴彈造成，亦指在現場檢獲16毫米迫擊炮碎片。國防部長特奧多羅指，事件在軍方打擊南部親伊斯蘭國武裝組織的連串行動後發生，行動中武裝組織「毛特」(Maute)一名領袖喪生。他並指，今次爆炸明顯涉及「外國因素」，軍方會繼續將恐怖活動的肇事者繩之於法。
陸軍首長布勞納亦指，相信事件屬伊斯蘭武裝組織的報復襲擊。總統小馬可斯表示襲擊是「外國恐怖分子」所為，強調任何鼓吹暴力、破壞社會穩定的極端分子都被視為敵人。軍方事後翻查閉路電視片段追尋線索，市內多處設置檢查站，並在碼頭加強檢查，防止有人潛逃。
警方事發前一日在馬京達瑙省殺死11名武裝分子，包括親伊斯蘭國的成員。與伊斯蘭國有聯繫的「毛特」武裝組織，2017年5月曾襲擊馬拉維，挾持居民為人質並與軍警交火，衝突持續約5個月，造成逾千人死亡。