總統譴責外國恐怖分子策動 菲大學彌撒遭炸彈襲擊4死50傷

菲律賓南部一間大學周日在師生舉行彌撒期間發生炸彈爆炸，最少4死50傷，6人危殆。總統小馬可斯譴責事件，指是「外國恐怖分子」策動，軍方亦指疑南部親「伊斯蘭國」(IS)武裝組織發動報復襲擊，當局事後加強南部及首都馬尼拉保安。

事發於上午7時許，南部馬拉維市棉蘭老國立大學一座體育館突然猛烈爆炸，當時正舉行早晨彌撒，大批師生出席，多人傷亡。現場片段可見，事後不斷有傷者被抬出，部分人傷勢嚴重，身上滿布血跡；地上熏黑，膠椅散落，有遺體被白布覆蓋。校方強烈譴責宗教活動遭受暴力襲擊，並宣布即時停課。