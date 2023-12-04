熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-04 04:30:25
日報

總統譴責外國恐怖分子策動 菲大學彌撒遭炸彈襲擊4死50傷

分享：
菲律賓 恐怖襲擊 菲律賓 恐怖襲擊 菲律賓 恐怖襲擊

菲律賓南部一間大學周日在師生舉行彌撒期間發生炸彈爆炸，最少4死50傷，6人危殆。總統小馬可斯譴責事件，指是「外國恐怖分子」策動，軍方亦指疑南部親「伊斯蘭國」(IS)武裝組織發動報復襲擊，當局事後加強南部及首都馬尼拉保安。

事發於上午7時許，南部馬拉維市棉蘭老國立大學一座體育館突然猛烈爆炸，當時正舉行早晨彌撒，大批師生出席，多人傷亡。現場片段可見，事後不斷有傷者被抬出，部分人傷勢嚴重，身上滿布血跡；地上熏黑，膠椅散落，有遺體被白布覆蓋。校方強烈譴責宗教活動遭受暴力襲擊，並宣布即時停課。

疑以炸彈或手榴彈施襲

警方初步認為爆炸由土製炸彈或手榴彈造成，亦指在現場檢獲16毫米迫擊炮碎片。國防部長特奧多羅指，事件在軍方打擊南部親伊斯蘭國武裝組織的連串行動後發生，行動中武裝組織「毛特」(Maute)一名領袖喪生。他並指，今次爆炸明顯涉及「外國因素」，軍方會繼續將恐怖活動的肇事者繩之於法。

陸軍首長布勞納亦指，相信事件屬伊斯蘭武裝組織的報復襲擊。總統小馬可斯表示襲擊是「外國恐怖分子」所為，強調任何鼓吹暴力、破壞社會穩定的極端分子都被視為敵人。軍方事後翻查閉路電視片段追尋線索，市內多處設置檢查站，並在碼頭加強檢查，防止有人潛逃。

Ad Block

警方事發前一日在馬京達瑙省殺死11名武裝分子，包括親伊斯蘭國的成員。與伊斯蘭國有聯繫的「毛特」武裝組織，2017年5月曾襲擊馬拉維，挾持居民為人質並與軍警交火，衝突持續約5個月，造成逾千人死亡。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受