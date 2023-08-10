纜車被雷劈停運　加拿大國家公園逾300人被困瞓地過夜(有片)

加拿大班夫國家公園(Banff National Park)纜車周一傳出被雷擊停駛，導致逾300名遊客被困受困硫磺山(Sulphur Mountain)，他們在缺乏物資的情況下睡在地板過夜、直到隔日才疏散，事件亦引發外界懷疑相關單位的應變措施不夠充分。

綜合報道，聲稱受困硫磺山數百人之一的遊客在社交平台X上發文，指「纜車停駛後，紀念禮品店家無提供毯子、毛衣等保暖物品，餐廳直到2個小時後才開始提供食物」，並強調「完全沒有相關人士告訴我們到底發生甚麼事」。帖子附上影片，顯示多名遊客蜷縮在應急用的銀色氈子內、睡在地板上過夜。