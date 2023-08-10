熱門搜尋:
美食博覽 啟德郵輪碼頭 暑假活動 林襄 居屋2023 零售復常系列 姜濤 親海駅II 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO
返回
國際
2023-08-10 16:55:00

纜車被雷劈停運　加拿大國家公園逾300人被困瞓地過夜(有片)

分享：
纜車比雷劈停運，加拿大國家公園逾300人被困瞓地過夜。(X)

纜車比雷劈停運，加拿大國家公園逾300人被困瞓地過夜。(X)

加拿大班夫國家公園(Banff National Park)纜車周一傳出被雷擊停駛，導致逾300名遊客被困受困硫磺山(Sulphur Mountain)，他們在缺乏物資的情況下睡在地板過夜、直到隔日才疏散，事件亦引發外界懷疑相關單位的應變措施不夠充分。

綜合報道，聲稱受困硫磺山數百人之一的遊客在社交平台X上發文，指「纜車停駛後，紀念禮品店家無提供毯子、毛衣等保暖物品，餐廳直到2個小時後才開始提供食物」，並強調「完全沒有相關人士告訴我們到底發生甚麼事」。帖子附上影片，顯示多名遊客蜷縮在應急用的銀色氈子內、睡在地板上過夜。

多名遊客蜷縮在應急用的銀色氈子內、睡在地板上過夜。(X) 多名遊客蜷縮在應急用的銀色氈子內、睡在地板上過夜。(X) 多名遊客蜷縮在應急用的銀色氈子內、睡在地板上過夜。(X)

被質疑應否徒步5.4公里落山 樓主神回應

這帖子無疑是投訴或取暖帖，惟不少網民同時質疑被困人士「是否可以徒步5.4公里下山脫困」，不過隨即遭到樓主神回兼嘲諷「沒錯，我們應該在一片黑暗中、憑iPhone手機電筒穿越有熊出沒的地區」。

其實部分觀光地區可能只有單一交通工具，一旦錯過或停駛，遊客就可能會被困。今年五一黃金周，內地黃山景區就有約800名遊客可能沒訂到山上旅館，又錯過落山時間，由於沒地方去，只好在公廁過夜。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受